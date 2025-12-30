Desaparecida durante varios días, una famosa atleta murió atacada por un tiburón

Finalmente, su cuerpo fue encontrado el 27 de diciembre cerca de Davenport Beach, a varias millas al norte de donde fue vista por última vez.

Erica cox Erica Cox, la nadadora experimentada en aguas abiertas, con un terrible final. (Foto: A24.com)

Una eximia nadadora de toda la vida

Desde joven, Erica Cox sintió pasión por la natación. Enseguida desarrolló un amor más específico: la natación a mar abierto. Así se convirtió desde joven en una reconocida nadadora. Por vivir en California - gracias a su buen clima - pudo nadar casi todos los días del año.

Hace veinte años, Erica Fox y una amiga comenzaron a nadar todos los domingos en Lovers Point, en Pacific Grove. Desde entonces se han escrito numerosos libros sobre la ciencia de la natación y sus efectos en el cerebro. Pero Erica nunca necesitó un libro para decirle lo que ya sabía por experiencia: nadar en el océano es un bálsamo para el cuerpo y la mente, una aventura tanto como una meditación.

Pero el 21 de diciembre de este año todo cambió de manera irreversible. Una de sus amigas, que nada en ese grupo de 13 personas que la acompañaron contó como vivió el momento de la desaparición: "Al igual que los demás nadadores, no era consciente de que una tragedia estaba ocurriendo, con solo el sonido de mis propias brazadas rompiendo el agua. Una foca común nadó debajo de mí durante casi un minuto mientras me acercaba a la playa, uno de esos encuentros entre humanos y fauna marina que tanto valoramos", relató. Pero no supo que Erica tuvo un encuentro mucho más grave con otra especie marina.

Su amiga siguió con su relato: "Salí del agua para saludar a mis compañeros que ya habían regresado a la orilla y me sorprendió ver a un grupo de bomberos con chalecos fluorescentes entre ellos. Respondían a un reporte sobre el avistamiento de un tiburón frente a Lovers Point y querían asegurarse de que todos estuvieran a salvo". Así fue, menos para una persona: Erica Cox.

tiburon 2 El tiburón que atacó a Erica Cox, ni siquiera se inmutó por una supuesta tobillera con un repelente electrónico. (Foto: A24.com)

Mientras buscaban intensamente, otra persona del grupo vio lo que ahora se interpreta como el principio del fin. No muy lejos suyo, un tiburón salió a la superficie con un cuerpo tomado entre sus dientes. No llegó a identificarlo. En tierra, todos hicieron la misma relación. Desapareció Erica y poco después, surgió esa figura del escualo con restos humanos. Debía ser la malograda Érica.

Tardaron 6 días en hallar su cuerpo. Encontraron los restos en una zona de la costa de no muy fácil acceso. Debieron utilizar unas sogas y arneses para poder recuperarlo. Tenía heridas compatibles con la mordida de un tiburón. Pero eso debe ser confirmado por el estudio forense que aún no está terminado.

Una tobillera inútil

El último detalle parece una burla del tiburón, si es que pudiera decidirlo de esa manera. Entre los restos, estaba la tobillera que tenía un elemento muy valioso: un repelente electrónico para... tiburones. Pero el escualo no se intimidó ni huyó. Si se confirma lo que se teme, Erica será la segunda persona que nadando en el mar en esa zona de California fue devorada por un escualo. En solo 3 años. Una actitud nada frecuente, pero se llevó la vida de una excelente figura del deporte.