Impactante derrumbe en Palermo: colapsó el techo de un centro médico y hay al menos 11 heridos
Un sector del techo de un centro médico ubicado en el barrio porteño de Palermo colapsó de manera repentina. El derrumbe provocó momentos de pánico y obligó a desplegar un operativo de emergencia con Bomberos y el SAME.
Impactante derrumbe en Palermo: colapsó el techo de un centro médico y hay varios heridos. (Foto: captura)
Un grave episodio se registró este martes por la mañana en el barrio porteño de Palermo, cuando se desplomó parte del techo de un centro médico perteneciente a la obra social OSECAC lo que provocó al menos once personas heridas y el despliegue de un amplio operativo de emergencia.
El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre Medrano al 1174, entre José Antonio Cabrera y Gorriti, donde funciona un centro de atención médica con consultorios externos. Según confirmaron fuentes oficiales, la caída del techo se produjo en el primer piso, un sector destinado a salas de espera y atención de pacientes.
La estructura afectada corresponde a un inmueble de planta baja, primer piso y segundo piso, y el colapso generó momentos de extrema tensión entre pacientes, acompañantes y personal de salud que se encontraban en el lugar al momento del derrumbe.
Amplio despliegue del SAME, Bomberos y fuerzas especiales
Tras el alerta, al menos 22 móviles del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron rápidamente al lugar, junto con Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires. También se hicieron presentes efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y brigadas K-9 con perros entrenados para búsqueda y rescate.
El operativo se montó de inmediato ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, minutos después de las 9.30, las autoridades confirmaron que todas las personas que se encontraban dentro del edificio habían sido evacuadas, y el inmueble quedó completamente vacío por prevención.
Qué se cayó y dónde ocurrió el colapso
De acuerdo con la información de los presentes, lo que se desplomó fue un cielo raso armado, que cayó sobre una sala de espera donde había pacientes aguardando atención médica.
“Se ha desplomado el techo de este inmueble, de este edificio”, relató Fabián Rubino para A24 desde el lugar, mientras mostraba las imágenes del interior del centro médico.
“Un cielo raso armado, básicamente, es lo que se ha caído”, explicó, al tiempo que describía la escena como “totalmente oscura”, debido al corte de luz en el sector afectado.
Las imágenes mostraban restos del techo caído, escombros y cables expuestos, mientras los bomberos continuaban trabajando dentro del edificio para descartar riesgos estructurales adicionales.