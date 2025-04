"Una vergüenza": la furia de Antonio Laje contra Bianco por su negativa a hacerse un test de alcoholemia

Según el acta que labró Seguridad Vial, Bianco circulaba alrededor de la 1 de la madrugada a bordo de un Volkswagen Vento gris, patente AA 698 RV, perteneciente al Ejecutivo bonaerense. Al ser detenido para un test de alcoholemia, el funcionario se negó a someterse a la prueba y habría pedido que no se filmara la situación.

Laje también apuntó directamente contra el gobernador bonaerense. “Yo estoy convencido de que Kicillof es un tipo honesto, pero no basta con eso. Hay que también mantener la misma honestidad en los principales funcionarios porque teóricamente tienen que dar el ejemplo”, disparó.

Embed

"Me parece que vos, Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que te la pasás hablando de ética, de moral y de honestidad, lo tenés que echar", sostuvo.

"O sea, vos no podés tener un funcionario de primerísimo nivel que se niega a hacer un control de alcoholemia y que operó, obviamente, para que no lo retengan el auto", agregó.

La crítica se intensificó al conocerse que, pese a la negativa de Bianco, el vehículo no fue secuestrado -como indica el protocolo- y sólo se le retuvo el registro digital.

“Alcoholemia cero en la provincia. Si te negás al test, la ley asume que estás alcoholizado y te tienen que sacar el auto. Pero claro, salvo que seas funcionario. Esto no puede ser. Ustedes deberían ser más cuidadosos que el resto. No se puede naturalizar todo”, remarcó Laje.

Qué más reveló Laje sobre el episodio que protagonizó Carlos Bianco

El periodista también reveló que el vehículo oficial tiene 137 multas impagas (86 en CABA y 51 en PBA), que acumulan unos 21 millones y medio de pesos en sanciones.

Además, al no contar con conductor alternativo, según un comunicado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un funcionario de UBASA lo trasladó a su domicilio.

“¿En serio nos toman tan de pelotudos? Decime, ¿a qué persona que le hacen el control de alcoholemia y si no tiene conductor lo lleva personal de AUBASA hasta su casa?”, expresó Laje.

Por último, criticó la falta de respuestas oficiales. “Lo llamamos a Bianco por el tema de Bahía Blanca y no contestó. Hoy entendemos mejor por qué no podía hablar. Estaba ocupado explicando por qué se negó a un control que todos debemos cumplir. Este nivel de impunidad no puede seguir”, concluyó.