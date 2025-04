El funcionario manejaba un auto oficial cuando fue parado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y en el acta de Seguridad Vial consta que se negó a realizar el test de alcoholemia.

El periodista de A24, Santiago Fioriti confió que al contactar a Bianco, el funcionario le explicó: "Me negué porque me estaban filmando, no sé qué van a hacer con eso". La Justicia será la que determine el plazo de inhabilitación que se le dispondrá al ministro para conducir vehículos. Deberá pagar una multa de 1,7 millones de pesos.

Durante aquel operativo en el peaje Dock Sud, se controlaron 5.530 vehículos y fueron sancionados 154 conductores (114 por alcoholemia positiva).