Vacunación: Volnovich criticó al Gobierno porteño por el colapso de la web para la inscripción de adultos mayores

Luana Volnovich le apuntó al Gobierno porteña por la vacunación a adultos mayores. (Foto: Télam)

La Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, criticó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las demoras y el colapso del sistema de inscripción online para la vacunación de los adultos mayores de 80 años.

"Me preocupa la angustia y el desconcierto de las jubiladas y los jubilados de CABA" escribió en Twitter Volnovich. Además, agregó: "La ciudad subestimó la necesidad de diagramar una inscripción paulatina para la vacunación. En PAMI no dejamos de recibir reclamos porque la página está caída y no pueden inscribirse".

— Luana Volnovich (@luanavolnovich) February 19, 2021

La web buenosaires.gob.ar/vacunacovid y el número 147, ambos canales desde donde los mayores de 80 años deben inscribirse para recibir la vacuna contra el coronavirus en la Capital Federal, colapsó ni bien se habilitaron los sistemas, a las 14 de este viernes.

En el 147 se escucha una grabación que indica que “todos los operadores están ocupados”, la web no progresa, y el Gobierno porteño emitió un comunicado en el que informa del colapso y que están trabajando para solucionarlo a la brevedad.

El sistema de turnos para ese sector de la población, en mayor riesgo ante el contagio de Covid-19, se habilitó desde las 14 horas en la web donde se podrá elegir día, horario y centro vacunatorio, pero también se podrá realizar el trámite llamando al 147.

Tras recibir un mail o sms de confirmación del turno, la persona podrá acercarse a la posta de vacunación el día y horario elegido con su DNI.

Las aplicaciones se realizarán en 29 centros públicos de vacunas y 7 privados ubicados en clubes, edificios del Gobierno y centros culturales, que funcionarán de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

En tanto, la inmunización contra la Covid-19 en residencias alcanzará a unas 16.542 personas en 498 geriátricos, para lo que se dispuso un total de 40 personas vacunando en 8 unidades móviles que aplicarán las dosis a todos los residentes, lo que no requiere turno previo.