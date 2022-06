"Verdurazo" y protesta en Plaza de Mayo: el fuerte reclamo de las organizaciones sociales por el aumento de precios

“Hay que terminar con la especulación del sector privado, el monopolio agroindustrial y comercial que aumenta injustificadamente el precio del alimento. Desde la organización entendemos que es central poner en discusión la matriz agroalimentaria de nuestro país. Hoy, la mitad de la Argentina tiene problemas para comer y las familias productoras no tiene tierra propia para producir”, afirmó Victoria Escobar, de UTT Santiago del Estero, en declaraciones a Télam.

Las organizaciones sociales piden que no especulen con los precios

"Bajen los precios, con la comida no se jode", será el eje de la protesta que se concentrará desde las 10 en las inmediaciones del Obelisco y luego marchará a la sede de la Copal, ubicada en 25 de Mayo 516, en el microcentro porteño.

Verdurazo en Plaza de Mayo 2.jpg La protesta es por el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar.

"Vamos a la Copal y a las sedes de 20 empresas alimenticias formadoras de precios del país, para exigir que no se hagan los vivos y vendan a precios justos. Estamos en una situación donde tenemos que poner límites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen", anunció ayer la UTT a través de un comunicado de prensa.

Los argumentos de las protestas

Entre los argumentos de la protesta, los organizadores consideraron que "en la pandemia toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la economía, mientras del otro lado están los que ganaron fortunas", como "las corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas, las que concentran el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional".

"A estos últimos solamente se les está exigiendo que no especulen con los precios mientras los y las de abajo luchan para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estratégicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la están pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula", puntualizó.

Este martes, el presidente, Alberto Fernández, abrió el encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y allí hizo un particular pedido para el empresariado: "Espero contar con los empresarios y entiendan la dimensión del problema que pasamos".

Y agregó: "Es una oportunidad que tiene la Argentina. No es la oportunidad que tiene un productor o un empresario. Tenemos que aprender y reglamentar adecuadamente la distribución del ingreso".

Los detalles del encuentro entre organizaciones sociales y sindicales

Tal como adelantó A24.com más de 25 organizaciones piqueteras se reunirán este miércoles con las centrales obreras CGT y CTA Autónoma para solicitarles que intercedan ante el Gobierno con un "pliego de reclamos" ante el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar, entre otros puntos.

El encuentro con la CGT se llevará a cabo a las 12 en la sede de Azopardo 802, mientras la cita con la CTA Autónoma tendrá lugar a las 15.30.

marcha-anses-polo-obrero.jpg Organizaciones sociales y movimientos de izquierda vuelven a marchar al microcentro.

"Le plantearemos la necesidad de la deliberación colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados, para votar el reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con los métodos de la clase obrera, un paro nacional inmediato y un plan de lucha progresivo, para derrotar el ajuste en marcha", advirtieron.

Estas agrupaciones tienen previsto además concretar un "plenario piquetero nacional" el lunes 13 de junio en el Obelisco, donde se votará un "plan de lucha progresivo que convoque a los trabajadores a luchar en unidad para derrotar el ajuste".

Participan las organizaciones Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social y el Bloque Piquetero Nacional, entre otros.