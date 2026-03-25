Un impactante incendio en un depósito de garrafas en Merlo generó momentos de extrema tensión durante la mañana de este miércoles, con explosiones constantes y tubos de gas que salían despedidos por el aire.
El incendio dejó heridos y provocó escenas dramáticas en Merlo. Vecinos aseguran que no pueden salir de sus casas por el peligro.
Video: el terrorífico momento en el que una garrafa vuela por el aire durante la explosión de un depósito
Un impactante incendio en un depósito de garrafas en Merlo generó momentos de extrema tensión durante la mañana de este miércoles, con explosiones constantes y tubos de gas que salían despedidos por el aire.
El fuego comenzó poco antes de las 7 en un local ubicado sobre la Avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Desde entonces, la zona permanece bajo un fuerte operativo de emergencia.
Las imágenes registradas por vecinos muestran el momento en que las garrafas salen expulsadas en medio de una densa columna de humo, lo que generó pánico generalizado.
“Estoy encerrado. No me animo a salir porque vibra todo, vuelan las garrafas por el aire”, relató Francisco, un comerciante de la zona.
Las autoridades recomendaron a los vecinos permanecer en sus casas ante el riesgo de nuevas explosiones y la caída de objetos en la vía pública.
Hasta el momento, se reportaron al menos cinco personas heridas, que fueron trasladadas a la Clínica Paredes con quemaduras. Uno de ellos permanece en estado grave.
En el lugar trabajan siete dotaciones de bomberos, junto con equipos de emergencia que continúan asistiendo a los afectados y tratando de controlar las llamas.
Una de las situaciones más impactantes se produjo cuando una garrafa salió despedida y terminó incrustada en una vivienda cercana.
Según relató una vecina, el tubo de gas perforó el techo y cayó dentro de una habitación, provocando importantes destrozos en el interior.
Los vecinos describieron escenas desesperantes en medio del incendio. “El aire está tóxico y no se puede respirar. Es un desastre todo”, contó Elizabeth, que escapó con sus hijos en medio del caos.
Otros testimonios dan cuenta de la gravedad de la situación: personas con quemaduras, viviendas afectadas y objetos que caían desde el aire producto de las explosiones.
“Volaban las garrafas, una detrás de otra. A un hombre le destrozó la mano”, relató otro vecino, mientras que una mujer aseguró haber asistido a personas “desesperadas, con quemaduras y en estado de shock”.
El operativo continúa y las autoridades no descartan que pueda haber más heridos a medida que avance el control del incendio.