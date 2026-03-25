Video: el terrorífico momento en el que una garrafa vuela por el aire durante la explosión de un depósito

Las autoridades recomendaron a los vecinos permanecer en sus casas ante el riesgo de nuevas explosiones y la caída de objetos en la vía pública.

Hasta el momento, se reportaron al menos cinco personas heridas, que fueron trasladadas a la Clínica Paredes con quemaduras. Uno de ellos permanece en estado grave.

En el lugar trabajan siete dotaciones de bomberos, junto con equipos de emergencia que continúan asistiendo a los afectados y tratando de controlar las llamas.

Una garrafa atravesó el techo de una casa

Una de las situaciones más impactantes se produjo cuando una garrafa salió despedida y terminó incrustada en una vivienda cercana.

Según relató una vecina, el tubo de gas perforó el techo y cayó dentro de una habitación, provocando importantes destrozos en el interior.

Los vecinos describieron escenas desesperantes en medio del incendio. “El aire está tóxico y no se puede respirar. Es un desastre todo”, contó Elizabeth, que escapó con sus hijos en medio del caos.

Embed

Otros testimonios dan cuenta de la gravedad de la situación: personas con quemaduras, viviendas afectadas y objetos que caían desde el aire producto de las explosiones.

“Volaban las garrafas, una detrás de otra. A un hombre le destrozó la mano”, relató otro vecino, mientras que una mujer aseguró haber asistido a personas “desesperadas, con quemaduras y en estado de shock”.

El operativo continúa y las autoridades no descartan que pueda haber más heridos a medida que avance el control del incendio.