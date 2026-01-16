En vivo Radio La Red
Imactante video: se incendió un depósito de garrafas en Tucumán y hay varios heridos

El fuego provocó múltiples explosiones que se escucharon a varias cuadras a la redonda y obligaron a desplegar un operativo de emergencia.

Una tarde de máxima tensión se vivió este viernes en Famaillá, en la provincia de Tucumán cuando un incendio de gran magnitud arrasó un depósito de garrafas ubicado sobre la calle Bartolomé Mitre al 900. El fuego provocó múltiples explosiones que se escucharon a varias cuadras a la redonda, obligaron a desplegar un operativo de emergencia sin precedentes en la zona y todo quedó registrado en un video.

Según los primeros testimonios, al menos ocho personas resultaron heridas como consecuencia de las explosiones y del avance de las llamas. El siniestro generó escenas de pánico entre vecinos y comerciantes del área, que escucharon detonaciones sucesivas y vieron por una densa columna de humo que se apreció desde distintos puntos de la ciudad.

Seis heridos fueron trasladados al Hospital de Famaillá, mientras que otras dos personas, con lesiones de mayor gravedad, debieron ser derivadas al Hospital Centro de Salud. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque las autoridades continúan evaluando el estado de salud de los internados.

Explosiones, evacuaciones y un amplio operativo de emergencia

Tras las primeras explosiones, dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y personal especializado llegaron rápidamente al lugar para intentar controlar el fuego y evitar una tragedia mayor. El riesgo de nuevas detonaciones mantuvo en vilo a los rescatistas durante varias horas.

Mientras los equipos trabajaban para sofocar las llamas, se dispuso el corte total del tránsito en los alrededores y se pidió a los vecinos que se mantuvieran alejados del área afectada. El temor aumentó cuando se confirmó que algunas garrafas salieron despedidas hasta cuatro o cinco cuadras, según relataron testigos al diario La Gaceta.

Al menos 10 personas resultaron heridas por la serie de explosiones. (Foto: captura de video).

Ante el peligro de que el incendio se propagara a viviendas linderas, varias manzanas debieron ser evacuadas de manera preventiva, y se reforzó el perímetro de seguridad para resguardar a la población.

El fuego fue controlado por la tarde

Luego de varias horas de trabajo intenso, los bomberos lograron controlar y apagar el incendio minutos después de las 15, según pudo confirmar este medio. A partir de ese momento comenzaron las tareas de enfriamiento y evaluación de daños, tanto en el depósito como en las construcciones cercanas.

Las autoridades locales continúan investigando las causas que originaron el incendio y no descartan que en las próximas horas se difunda un parte oficial con mayores precisiones sobre la magnitud de los daños materiales y la evolución de los heridos.

El episodio dejó una fuerte conmoción en Famaillá, donde los vecinos aún intentan asimilar la dimensión del desastre provocado por el incendio y las explosiones en pleno casco urbano.

