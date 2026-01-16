Imactante video: se incendió un depósito de garrafas en Tucumán y hay varios heridos

Mientras los equipos trabajaban para sofocar las llamas, se dispuso el corte total del tránsito en los alrededores y se pidió a los vecinos que se mantuvieran alejados del área afectada. El temor aumentó cuando se confirmó que algunas garrafas salieron despedidas hasta cuatro o cinco cuadras, según relataron testigos al diario La Gaceta.

Al menos 10 personas resultaron heridas por la serie de explosiones. (Foto: captura de video).

Ante el peligro de que el incendio se propagara a viviendas linderas, varias manzanas debieron ser evacuadas de manera preventiva, y se reforzó el perímetro de seguridad para resguardar a la población.

El fuego fue controlado por la tarde

Luego de varias horas de trabajo intenso, los bomberos lograron controlar y apagar el incendio minutos después de las 15, según pudo confirmar este medio. A partir de ese momento comenzaron las tareas de enfriamiento y evaluación de daños, tanto en el depósito como en las construcciones cercanas.

Las autoridades locales continúan investigando las causas que originaron el incendio y no descartan que en las próximas horas se difunda un parte oficial con mayores precisiones sobre la magnitud de los daños materiales y la evolución de los heridos.

El episodio dejó una fuerte conmoción en Famaillá, donde los vecinos aún intentan asimilar la dimensión del desastre provocado por el incendio y las explosiones en pleno casco urbano.