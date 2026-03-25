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Explosiones y pánico en un depósito de garrafas: un incendio obligó a evacuar vecinos

Un incendio en un depósito de garrafas provocó explosiones en cadena, obligó a la autoevacuación de vecinos y desplegó un amplio operativo de emergencia, en medio de escenas de pánico y daños en la zona.

Explosiones y pánico en un depósito de garrafas: un incendio obligó a evacuar vecinos

Explosiones y pánico en un depósito de garrafas: un incendio obligó a evacuar vecinos,

Un impactante incendio en un depósito de garrafas generó momentos de extrema tensión este miércoles por la mañana en Mariano Acosta, partido de Merlo. El fuego provocó explosiones en cadena, una enorme columna de humo visible desde varios kilómetros y la autoevacuación de vecinos ante el riesgo.

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El siniestro se desató en un predio ubicado en la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres, donde rápidamente se montó un gran operativo de Bomberos, Policía y servicios médicos. La situación aún se encuentra en desarrollo.

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Explosiones, garrafas que salen despedidas y miedo generalizado

Desde las primeras horas del día, los vecinos comenzaron a reportar detonaciones constantes. “Vuelan garrafas por todos lados”, “tiembla todo”, relataron testigos que compartieron videos del incendio en redes sociales.

Las explosiones no solo generaron pánico, sino también daños materiales en la zona. Un vecino aseguró que un fragmento de una garrafa impactó contra su vivienda y rompió el tanque de agua.

El fuego, alimentado por el material altamente inflamable, provocó una columna de humo negro que pudo verse incluso desde la Ciudad de Buenos Aires.

Autoevacuación y operativo de emergencia

Ante el peligro, varios vecinos decidieron autoevacuarse, mientras otros permanecieron en sus viviendas por temor a salir en medio de las explosiones. “Estoy encerrado en mi local, me da miedo porque vibra todo y se escuchan explosiones”, contó un comerciante de la zona.

Las autoridades implementaron cortes de tránsito y un perímetro de seguridad, mientras los bomberos trabajaban intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

Heridos y asistencia médica

Como consecuencia del incendio, al menos tres empleados del depósito resultaron con quemaduras leves y fueron trasladados a una clínica privada para su atención.

Fuentes policiales indicaron que los primeros llamados de alerta se registraron cerca de las 7 de la mañana, momento en el que comenzaron las explosiones más intensas.

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