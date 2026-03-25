Explosiones y pánico en un depósito de garrafas: un incendio obligó a evacuar vecinos,

El fuego, alimentado por el material altamente inflamable, provocó una columna de humo negro que pudo verse incluso desde la Ciudad de Buenos Aires.

Autoevacuación y operativo de emergencia

Ante el peligro, varios vecinos decidieron autoevacuarse, mientras otros permanecieron en sus viviendas por temor a salir en medio de las explosiones. “Estoy encerrado en mi local, me da miedo porque vibra todo y se escuchan explosiones”, contó un comerciante de la zona.

Las autoridades implementaron cortes de tránsito y un perímetro de seguridad, mientras los bomberos trabajaban intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

Heridos y asistencia médica

Como consecuencia del incendio, al menos tres empleados del depósito resultaron con quemaduras leves y fueron trasladados a una clínica privada para su atención.

Fuentes policiales indicaron que los primeros llamados de alerta se registraron cerca de las 7 de la mañana, momento en el que comenzaron las explosiones más intensas.