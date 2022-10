El local ahora se encuentra con las persianas cerradas. Como consecuencia de la denuncia de Nadia, empezaron a aparecer relatos de otras mujeres que pasaron por la misma situación.

Nadia responsabilizó al dueño del centro: "Fui a pedir la devolución de mi plata, al menos la mitad porque no me había terminado de colocar el producto y no quería que lo haga tampoco. Le pedí su matrícula para ver que profesión tiene. Todo este quilombo lo armó el mismo. Pegando, insultando y hasta revoleando vidrios que el mismo rompió por empujarme. Fui por las buenas pero quiso guerra", escribió la víctima en su cuenta de Facebook.

Video: empujones y corridas en un centro de estética en Laferrere

Nadia fue el jueves al centro que está en la calle Beethoven 6050, en Laferrere. Según sus palabras, fue atraída por una promoción. Allí le prometían inyectarle ácido hialurónico en los labios de una determinada marca. Sin embargo, al llegar al lugar le indicaron que no tenían de esa marca y le ofrecieron otra. Pero con el pasar de las horas su boca se transformó.

Nadia informó que el lugar es administrado por una persona de nombre Emanuel Sambataro y todo su equipo.

“Fui a reclamar una solución y que me devuelva la plata. Porque en el momento ya tenía la boca muy hinchada, sangraba y sentía mucho dolor”, relató la víctima.