¡Se cansó! La explosiva respuesta de Sabrina Rojas a Gustavo Méndez y a María Fernanda Callejón

Acto seguido, Sabrina volvió a cargar con dureza contra Méndez, a quien acusó de haber desvirtuado la información original. "Tergiversó lo que, atinadamente, había contado Fernanda Callejón y dijo que yo viralicé aquel video de Luciano", remarcó, visiblemente molesta.

En ese marco, marcó un límite claro sobre lo que está dispuesta a tolerar en el juego mediático: "Me banco que me digan cornuda, que no solté, que puedo conducir bien o mal, que soy linda o fea, pero que me acusen de algo que es un delito, no".

Rojas también corrigió datos que circularon durante la discusión. Explicó que cuando el material de Castro se filtró, su hijo Fausto ya había nacido y no se encontraba atravesando un embarazo, como se insinuó al aire. Además, se mostró decepcionada por la actitud posterior del periodista: "Méndez me dijo que estoy nerviosa. Yo estoy más tranquila que nunca en la vida. Me alteró que dijera eso. Estaba esperando que me pidiera disculpas y no fue así".

Por último, cuestionó que se haya interpretado psicológicamente un video viejo suyo cantando un tema de Cazzu, que fue presentado como si fuera actual. Y cerró con una advertencia directa: “Llamé porque me pareció grave. Es un delito viralizar un video íntimo y Luciano fue víctima de algo que podría haberle repercutido de manera muy terrible. Gustavo, espero que, en lugar de tratarme de alterada y loca, chequees la información".

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro

A apenas dos días de que estallara el escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani —con una joven de 28 años durante su estadía en España en noviembre pasado—, la actriz decidió romper el silencio. Lo hizo en La mañana con Moria (El Trece), donde contó cómo atravesó el momento tras escuchar los audios de su pareja, incluso aquellos en los que él intenta hablar con acento español.

Lejos del dramatismo, Siciliani sorprendió con su reacción y se permitió tomar la situación con humor. “Preferiría no haberlo escuchado, me pareció hasta gracioso porque ahora no paro de decirle a Luciano: ‘Buen día guapa’. Ese audio tiene un nivel de meme... ¡No puedo parar de decir ‘Buen día, guapa’! Estoy obsesionada“.

Durante la charla, Moria Casán quiso saber qué pensaba sobre el origen de la filtración de los audios y mensajes. “¿Pensás que la exposición de los audios y chats que es un trabajo de la prensa o que es algo mala leche?”, le preguntó sin rodeos. Griselda, distendida, respondió: “No, no sé cómo funciona la prensa. Pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme se me queman las manos, es muy genial el audio”.

Además, la actriz relató cómo fue la conversación privada con Castro una vez que el tema salió a la luz. “Le pregunté: ‘¿Y esto? ¿Es cierto?’. Y me responde: ‘Si, es cierto’”, contó, y sumó con ironía: “Le dije: ‘Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo’”.

Por último, la protagonista de Envidiosa (Netflix) reveló que se enteró de la infidelidad de su novio de la manera más impersonal posible: a través de una noticia que le apareció en redes sociales con el título “Se filtró un audio de Luciano Castro”. Un detalle que terminó de completar un episodio que, al menos en público, decidió atravesar sin dramatizar.