El hantavirus enciende las alarmas en la provincia de Buenos Aires: la nueva víctima fatal

Hantavirus

Cuatro muertes en pocas semanas

El caso de la pequeña fallecida en General Belgrano no es un hecho aislado. Con este deceso, la provincia de Buenos Aires acumula al menos cuatro muertes confirmadas por hantavirus en las primeras semanas de 2026, todas ocurridas en distritos del interior bonaerense, lo que refuerza la preocupación por la circulación del virus durante la temporada estival.

Uno de los primeros casos fatales del año se registró en Pergamino, donde murió un adolescente de 14 años oriundo de San Andrés de Giles, que se encontraba internado en un hospital local.

Días después, en Chacabuco, falleció un hombre de 59 años que había sido derivado a una clínica de Junín; el diagnóstico fue confirmado posteriormente por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui”.

En Mar del Plata, en tanto, se reportó la muerte de un hombre de 33 años. Desde el área de Zoonosis municipal aclararon que se trató de un caso aislado, sin evidencia de un brote en la ciudad, aunque se mantuvo la vigilancia epidemiológica en la zona donde residía la víctima.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

La hantavirosis es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por el contacto con roedores silvestres infectados, en especial aquellos de cola larga. El virus se elimina a través de la orina, la saliva y las heces de estos animales, y puede ingresar al organismo humano principalmente por inhalación de partículas contaminadas, una situación habitual en galpones, viviendas rurales cerradas por largos períodos, pastizales o zonas con maleza.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, durante el período 2025-2026 se confirmaron 23 casos de hantavirus en todo el país, de los cuales 9 personas fallecieron, lo que representa una letalidad cercana al 39%, un valor superior al registrado en temporadas anteriores.

La mayor cantidad de infecciones se concentró en la región Centro, que incluye a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, seguida por la región Sur y el Noroeste argentino. En términos de incidencia, Entre Ríos presentó el índice más alto, con 0,41 casos cada 100.000 habitantes.

hantavirus

Los especialistas señalan que la mayor circulación del virus se da entre septiembre y abril, con un pico habitual durante los meses de noviembre, diciembre y enero, coincidiendo con el aumento de las actividades al aire libre, las tareas rurales y la limpieza de espacios cerrados tras el invierno.

Síntomas y evolución de la enfermedad

Los primeros síntomas de la hantavirosis suelen aparecer de manera abrupta y pueden confundirse con un cuadro gripal: fiebre alta, dolores musculares intensos, dolor de cabeza y malestar general. En algunos casos, se suman náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En su forma más grave, la enfermedad puede evolucionar hacia el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una complicación que provoca dificultad respiratoria severa, acumulación de líquido en los pulmones y descenso brusco de la presión arterial. Esta fase crítica requiere atención médica inmediata y, en la mayoría de los casos, internación en unidades de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Las autoridades sanitarias remarcan que no existe un tratamiento específico para el hantavirus, por lo que el diagnóstico precoz y la atención oportuna resultan claves para mejorar el pronóstico.

fiebre.noche

Prevención: la principal herramienta

Ante la ausencia de una vacuna o tratamiento específico, la prevención es la principal herramienta para reducir el riesgo de contagio. Las recomendaciones oficiales incluyen evitar la convivencia con roedores, sellar posibles accesos a las viviendas, mantener el pasto corto y la leña elevada del suelo, y limpiar los ambientes rurales con soluciones desinfectantes antes de barrer.

También se aconseja ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de ingresar, utilizar protección respiratoria en caso de limpieza profunda y extremar cuidados al acampar o realizar actividades en zonas silvestres.

Tras la muerte de la niña en General Belgrano, las autoridades insistieron en la importancia de consultar de inmediato al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente en personas que viven o trabajan en áreas rurales.

Mientras continúa el seguimiento epidemiológico en el paraje Chas y en otras zonas de la provincia, el caso de Mía Rodríguez se suma a una serie de tragedias que ponen en evidencia la necesidad de reforzar la prevención, la información y la vigilancia sanitaria frente a una enfermedad que, año tras año, vuelve a mostrar su impacto durante los meses de calor.