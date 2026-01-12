El relato de un guardavidas sobre la ola gigante: "Cuando vuelve se lleva a toda la playa y se empiezan..."

"Se llevó a toda la gente que estaba en el agua, se lo llevó a todos. Se puso muy profunda la canaleta. Eso pasó al mismo tiempo en toda la playa. Entonces la verdad que no damos abasto, yo entré a sacar del fondo a una señora mayor que estaba estragando agua. La sacamos ya en estado de shock. Salía la gente y a medida que la íbamos sacando, vomitaban", manifestó y lamentó lo que caracterizó como una "situación totalmente extrema".

Además, envió su felicitación para "todos los compañeros" al resaltar el "esfuerzo que hicieron a los guardavidas, los profes de surf, surfistas" y aseguró que con las personas con tablas de surf "iban a buscar a los del fondo".

"Hemos tenido compañeros que activaron código rojo, maniobras de RCP. Fue un día muy traumático, la verdad que fue una situación muy extrema. Nos vamos muy cansados y estresados porque pasó en todas las playas", expresó.

Para dar más detalles de la situación vivida, observó: "La misma gente sacaba a otra gente, y después iban pasando las horas y nos iban llamando gente que había ayudado a otro, que no lo habíamos visto, y que lo íbamos a socorrer porque habían trabado agua y se sentían mal. Estaban en estado de shock, y llamábamos a la ambulancia".

"En 20 años de playa que tengo, nunca vi algo parecido, hemos hecho miles de rescates, pero no algo que esté toda la playa ahogándose de un momento para otro", detalló. En sintonía, agregó: "Este fenómeno de la marejada que vino de la nada y que se lleve a toda la playa, no lo había vivido. La verdad que eso sí que no lo había vivido. Y que sea algo que pase simultáneamente en todas las playas".