En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Playa
Costa Atlántica
COSTA ATLÁNTICA

El relato de un guardavidas sobre la ola gigante: "Cuando vuelve se lleva a toda la playa y se empiezan..."

Un guardavidas que estaba de servicio en Santa Clara del Mar relató cómo una ola de unos cinco metros irrumpió de forma repentina en la playa y arrastró a decenas de personas al mismo tiempo.

El relato de un guardavidas sobre la ola gigante: Cuando vuelve se lleva a toda la playa y se empiezan...

El testimonio de Hernán Garro, un guardavidas que estaba de servicio en Santa Clara del Mar, reconstruyó cómo una ola de unos cinco metros impactó de manera repentina en la playa y arrastró a decenas de personas al mismo tiempo, en un episodio que describió como “totalmente desesperante”, con rescates simultáneos, personas en estado de shock y maniobras de RCP activadas en distintos sectores de la costa.

Leé también Ola de calor en CABA: abrieron 250 refugios climáticos y refuerzan el SAME ante la Alerta Naranja
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, triplicó los establecimientos para resguardarse de las altas temperaturas.

En diálogo con A24, el guardavidas contó cómo fue el momento en el que la ola, de unos cinco metros, impactó en la playa. "Era un día de mar, ya cuando entré al agua noté que el mar estaba activado, un día que tenía fuerza, que tiraba bastante para adentro. Con 36 grados en enero, la playa explotaba de gente, y ya habíamos tenido un rescate", relató.

"Se notaba que el mar tenía fuerza y estaba más crecido que de costumbre, y de repente vemos que se retira, baja la marea como más de lo inusual, y viene una marejada que arrastra a toda la playa, estaba llena de gente", replicó el bañero.

Embed

Sobre el momento del impacto de la gran ola, Carro afirmó: "Reposera, la gente, todos los arrastra... Cuando vuelve se lleva a toda la playa y se empiezan a ahogar todos al mismo tiempo, fue totalmente desesperante".

"Se llevó a toda la gente que estaba en el agua, se lo llevó a todos. Se puso muy profunda la canaleta. Eso pasó al mismo tiempo en toda la playa. Entonces la verdad que no damos abasto, yo entré a sacar del fondo a una señora mayor que estaba estragando agua. La sacamos ya en estado de shock. Salía la gente y a medida que la íbamos sacando, vomitaban", manifestó y lamentó lo que caracterizó como una "situación totalmente extrema".

Además, envió su felicitación para "todos los compañeros" al resaltar el "esfuerzo que hicieron a los guardavidas, los profes de surf, surfistas" y aseguró que con las personas con tablas de surf "iban a buscar a los del fondo".

"Hemos tenido compañeros que activaron código rojo, maniobras de RCP. Fue un día muy traumático, la verdad que fue una situación muy extrema. Nos vamos muy cansados y estresados porque pasó en todas las playas", expresó.

Para dar más detalles de la situación vivida, observó: "La misma gente sacaba a otra gente, y después iban pasando las horas y nos iban llamando gente que había ayudado a otro, que no lo habíamos visto, y que lo íbamos a socorrer porque habían trabado agua y se sentían mal. Estaban en estado de shock, y llamábamos a la ambulancia".

"En 20 años de playa que tengo, nunca vi algo parecido, hemos hecho miles de rescates, pero no algo que esté toda la playa ahogándose de un momento para otro", detalló. En sintonía, agregó: "Este fenómeno de la marejada que vino de la nada y que se lleve a toda la playa, no lo había vivido. La verdad que eso sí que no lo había vivido. Y que sea algo que pase simultáneamente en todas las playas".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Playa Costa Atlántica
Notas relacionadas
Donald Trump canceló una segunda ola de ataques a Venezuela tras la liberación de presos políticos
Pánico por una ola gigante en la Costa Atlántica: un muerto y al menos 35 heridos
Feroz batalla campal en una reconocida playa: churreros y vendedores de licuados se agarraron a trompadas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar