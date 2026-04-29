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ANSES entrega $2.646.201 en mayo 2026: quiénes cobran este monto histórico

ANSES aplicará un nuevo aumento en mayo 2026 y modificará los haberes jubilatorios. Un grupo particular cobrará el monto más alto del sistema, mientras continuará la asistencia para ingresos bajos.

ANSES entrega $2.646.201 en mayo 2026: quiénes cobran este monto histórico

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en mayo de 2026 una nueva actualización en jubilaciones y pensiones, lo que provocará cambios en todas las escalas previsionales. Con el incremento previsto del 3,4%, algunos beneficiarios llegarán a cobrar hasta $2.646.201, el monto más alto del sistema.

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El ajuste responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. De esta manera, tanto la jubilación mínima como la máxima tendrán una suba automática, mientras continuará el bono extraordinario para quienes perciben menores ingresos.

La medida impactará sobre millones de jubilados y pensionados en todo el país, aunque el refuerzo adicional seguirá concentrado en quienes cobran el haber mínimo.

La jubilación máxima superará los $2,6 millones en mayo

Con la actualización del 3,4%, la jubilación máxima estimada para mayo de 2026 se ubicará en $2.646.201,22, consolidándose como el haber más alto dentro del régimen general administrado por ANSES.

Ese monto corresponde a jubilados que, a lo largo de su vida laboral, realizaron aportes sobre salarios elevados y alcanzaron el tope previsto por la normativa previsional.

Se trata de un grupo particular dentro del universo de beneficiarios, ya que no todos los jubilados pueden acceder a ese nivel de ingresos. El haber máximo está reservado para quienes cumplieron determinadas condiciones de aportes y remuneraciones registradas.

Cuánto cobrará la jubilación mínima en mayo 2026

En paralelo, la jubilación mínima también tendrá una actualización y ascenderá a $393.250,17.

Este valor es clave porque funciona como referencia para el pago del bono extraordinario que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos más bajos.

Quienes cobren la mínima recibirán además un extra de $70.000, por lo que el ingreso total mensual alcanzará $463.250,17.

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Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran completo

El bono extraordinario continuará en mayo y estará destinado principalmente a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

ANSES deposita este adicional de manera automática junto con el pago mensual, sin necesidad de realizar trámites extras.

De esta forma, quienes cobran la mínima serán los únicos que accederán al refuerzo completo de $70.000.

Quiénes cobran bono proporcional

Los jubilados que perciban un haber superior al mínimo, pero que no superen el límite total de $463.250,17, recibirán un bono proporcional.

Esto significa que el organismo calculará cuánto falta para llegar a ese tope y abonará solo la diferencia correspondiente.

Por ejemplo:

  • Un jubilado que cobre $430.000 recibirá un bono menor.
  • Un jubilado que supere los $463.250,17 no cobrará bono.
  • Quienes perciban la mínima accederán al monto completo.

Qué grupo cobrará $2.646.201 en mayo

El monto de $2.646.201 estará destinado exclusivamente a jubilados que perciben la jubilación máxima, es decir, beneficiarios que se ubican en la escala más alta del sistema previsional argentino.

En términos prácticos, se trata de personas que durante su etapa laboral realizaron aportes sobre ingresos elevados y alcanzaron el tope jubilatorio vigente.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

Como ocurre cada mes, ANSES mantendrá un cronograma escalonado según terminación de DNI y nivel de haberes.

Primero cobrarán quienes perciben jubilaciones mínimas, mientras que luego lo harán los titulares con haberes superiores.

Las fechas oficiales serán publicadas por el organismo días antes del inicio del calendario de pagos.

Cómo consultar cuánto cobro en mayo

Los jubilados y pensionados podrán verificar su liquidación ingresando a:

  • Mi ANSES
  • Sitio oficial de ANSES
  • App Mi ANSES

Allí se podrá consultar el recibo de haberes, descuentos aplicados y fecha exacta de cobro.

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