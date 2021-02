El agro en el Consejo Económico y Social: quiénes estuvieron en el anuncio de Alberto Fernández

Carlos Achetoni estuvo en representación de la Mesa de Enlace.

Con la presencia de representantes de la Mesa de Enlace, el l Gobierno lanzó este mediodía en el CCK el “Consejo Económico y Social”, un espacio participativo que aglutinará a representantes de diferentes sectores de la sociedad. La invitación a los ruralistas, había sido una de las promesas del Gobierno en la reunión realizada la semana pasada en la Casa Rosada.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria (FAA), y José Martins, titular de la Bolsa de Cereales, fueron los representantes del ámbito agropecuario en el Centro Cultural.

En la apertura del acto, el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, llamó a "superar el pensamiento único, que es un modo de monocultivo de nuestras mentes".

"Los puños cerrados no siembran”, sostuvo, parafraseando al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que también será parte de la iniciativa.

El Presidente de la Nación también tomó la palabra y dio su mensaje. "No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son", dijo Alberto Fernández.

Achetoni sostuvo que “sería fundamental que estas iniciativas sean amplias y que trasciendan a los períodos políticos, para proyectar una Argentina con progreso, con inclusión y que pueda salir de la pobreza. Creemos que, desde nuestro sector somos el insumo básico que para que se genere luego la agregación de valor, instancias necesarias para la generación de riqueza y de empleo y que así se garantice la seguridad alimentaria y el mayor ingreso de divisas para nuestro país”, expresó el titular de FAA.

El titular de Federación Agraria estuvo en representación de la Mesa de Enlace y renovó un pedido que las principales entidades del agro sostuvieron con fuerza en los últimos días: la carga impositiva en el sector.

“Hay que encontrar maneras de descomprimir impositivamente la creación de fuentes de trabajo, y eso sería posible porque crear trabajo permitirá que haya una gran masa de personas que ya no dependan de los subsidios y puedan vivir con más oportunidades", opinó.

Sin embargo Achetoni concluyó con un mensaje conciliador. “Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, a tratar de buscar soluciones, porque la inflación nos afecta a todos, más especialmente a los sectores más pobres y a los productores más pequeños. Espero que este Consejo pueda ser el ámbito adecuado para generar la confianza que necesita la Argentina para reducir la inflación, consolidar nuestra moneda y evitar la volatilidad cambiaria, que son condiciones fundamentales para avanzar hacia un verdadero desarrollo nacional".