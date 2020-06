Bayer acuerda pagar u$s 10.900 millones para resolver juicios en Estados Unidos

Bayer acuerda pagar por juicios en Estados Unidos

La multinacional alemana Bayer, dueña de Monsanto, alcanzó un acuerdo para cerrar demandas en Estados Unidos, por las que pagará u$s 10.900 millones.

Según destacó la agencia Reuters, el acuerdo se da luego de más de un año de negociaciones con los denunciantes que afirmaban que el herbicida Roundup, cuyo principio activo es el glifosato, provocó cáncer en distintas personas.

En concreto, el acuerdo se cerró con cerca del 75% de los demandantes, lo que involucra alrededor de 125.000 denuncias, indicó la compañía en un comunicado.

Bayer había heredado las denuncias tras la compra de Monsanto por u$s 63.000 millones en 2018. "El acuerdo es la acción correcta en el momento adecuado para Bayer a fin de terminar con un largo periodo de incertidumbre”, afirmó el presidente ejecutivo de la empresa, Werner Baumann.

La empresa destacó que hará un pago de entre u$s 8800 millones y u$s 9600 millones para resolver el actual litigio de Roundup, incluyendo un desembolso que se espera cubra futuras demandas, y u$s 1250 millones por un pacto separado en una demanda colectiva que abordará futuros casos.

Al respecto, Bayer sostiene que el Roundup es "seguro e importante" para los productores agrícolas, que lo utilizan con una combinación de las semillas transgénicas producidas por la compañía.