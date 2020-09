Un caso que explica el hartazgo de los productores: por no poder entrar a San Luis se le murieron 35 vacas

Unas 35 cabezas de ganado murieron por falta de atención

El caso del productor agrícola ganadero Leonardo Bonet se presenta como un caso paradigmático de lo que sucede en San Luis.

Este productor del norte de la provincia pasó más de cuatro meses tramitando el permiso para ingresar a San Luis, desde Mendoza, para acudir a su campo y alimentar a sus animales.

Recién en julio pudo hacerlo por primera vez, y si bien los animales quedaron al cuidado de un empleado, estando sólo no pudo hacer frente a la urgencia de la situación. Por falta de insumos y provisiones, se le murieron unas 35 vacas de su rodeo.

"Pasaron días y días que no había agua, porque todo se demoraba y el empleado no lo pudo solucionar. Fueron 35 animales, entre grandes y chicos, más los que todavía no he visto. Se murieron también las abejas por no poder cuidarlas. Esto es un desastre por un capricho de si entras o no entras", contó.

El productor relató que tramitó los permisos desde marzo, con miles de llamados, correos electrónicos y rechazos del Comité de Crisis, hasta que recién pudo ingresar en el mes de julio, y realizar los 14 días de cuarentena, algo que definió como algo "totalmente insano".

"Lo único que quiero es venir, producir y tirar para adelante. No entiendo en que cabeza cabe de que te priven de trabajar y estar en tu casa", afirmó

Desde que llegó, lleva más de tres meses en el campo, alejado de su familia y sus hijos. "Es algo que no se lo deseo a nadie, pero es la realidad que nos ha tocado. Es triste, porque es un año muy complicado, no sabemos cuando va a llover y esto es la punta del hilo".

Y remarcó que "todo hubiese sido evitable si se hubieran tomado las precauciones antes y haber tenido más libertad para evitar esta crisis".

El productor resaltó que no es el único en esta situación, ya que la producción de papa de la zona también se está echando a perder, porque no dejan entrar a la gente para cosechar la papa.