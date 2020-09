Polémica por proyectos de Ley de humedales: para CRA son tierras productivas "desde hace varias centurias"

Se presentaron unos 10 proyectos para la Ley de Humedales

En medio de los debates que avanzan en el Congreso de la Nación sobre la Ley de Humedales, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) remarcaron que los humedales son territorios donde se producen alimentos, desde hace más de 300 años, y que las provincias ya disponen de legislación que los protege.

Por este motivo, la entidad se mostró sorprendida por los 10 proyectos presentados para debatir la cuestión, "sin ningún estudio previo que justifique o explique las causales a corregir", y a los que calificó de tener una mirada sesgada.

"Vemos que varios tienen una misma estructura, una mirada sesgada que no contempla a la producción y menos aún a las familias afincadas desde hace décadas en su entorno", destacó en un comunicado.

De hecho, marcó que en esos territorios no sólo se producen alimentos, sino que se almacena agua dulce, se mitigan extremos climáticos como inundaciones y sequías, se practican deportes y actividades de recreación, hay emprendimientos turísticos y viven pobladores rurales que están arraigados y encuentran allí su medio de vida, describió.

"No existe o no está disponible el Documento Diagnóstico sobre Humedales que clarifique los problemas concretos que pretende proteger o regular, y que justifique la sanción de una ley de presupuestos mínimos, que no fueran contemplados por la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675", marcó.

Y agregó: "En nuestra opinión, los problemas vinculados a humedales radican en no realizar las intervenciones que son necesarias (caso inundaciones) o no aplicar las normativas específicas vigentes (caso de asentamiento irregular de urbanizaciones)".

También criticó que la definición de Humedales es incorrecta, ya que no se adapta a la propuesta por RAMSAR (humedal designado de importancia internacional) e incluye "aguas temporarias" y "suelos con rasgos de hidromorfismo" con lo cual ingresarían a la regulación un 20% del territorio nacional, incluyendo zonas tradicionalmente productivas, donde hace siglos se hace ganadería, y durante más de 100 años agricultura.

Según CRA, la situación se magnifica en provincias como Corrientes (50% de su territorio), Buenos Aires (44% de su territorio), Chaco, Entre Ríos, Formosa, y Santa Fe (40 y 30% de su territorio).

"Tienen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades".

De aprobarse la norma mencionada, se deberá realizar en amplias zonas, consideradas como humedales, "estudio de impacto ambiental" y/o "audiencia pública", como paso previo a realizar cualquier actividad productiva, afirmó.

Por último, destacó que una ley de presupuestos mínimos debería orientarse, además de promover la conservación de calidad del humedal, a propiciar proyectos y obras de ingeniería adecuados, promover las buenas prácticas, los trabajos de investigación, los estudios básicos, las actividades de difusión y capacitación donde se plantee un enfoque de comprensión y colaboración entre los sectores y no uno basado en la desconfianza y el conflicto.

También manifestó que del análisis de los proyectos presentados en ambas cámaras se desprende que incumple con el "principio de razonabilidad", artículo 28°de la CN. "Además introduce asuntos de jurisdicción provincial previstos en los artículos 41° y 124° de la CN".