Dalma Maradona recordó a Diego al despedir al Indio Solari y emocionó a los fanáticos: "Decile..."

Y cerró con un mensaje de respeto hacia ambos: “¡Me quedo con que siempre se expresaron públicamente el cariño el uno por el otro! ¡Odio cuando cualquiera sale a hablar de mi papá como si conociera, así que yo por respeto no voy a hacerlo! ¡Espero sepan entender! ¡Solo abrazo a su familia, seres queridos y a todos los ricoteros!”.

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Cómo fueron las últimas horas del Indio Solari en su casa antes de su muerte

Carlos Alberto “Indio” Solari murió este viernes 5 de junio a la madrugada, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir. La noticia generó una inmediata conmoción y, con el correr de las horas, comenzaron a conocerse detalles sobre cómo transcurrieron sus últimos momentos.

Según relató el periodista Rodrigo Alegre en TN, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió una cena con sus familiares y luego se metió en la pileta de su vivienda. “Comió, se tiró a la pileta de su casa en Parque Leloir y cuando salió se descompensó y murió”, señaló al aire, describiendo el instante final del músico.

La Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó tomó intervención en el caso y se realizaron las pericias de rigor por parte de la policía científica en el domicilio. La causa fue caratulada como averiguación causal de muerte. Mientras tanto, numerosos seguidores se acercaron al lugar y las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, reflejando el impacto inmediato que produjo la noticia.