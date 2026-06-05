Cómo fue el momento en que encontraron al Indio Solari en su casa

Tras conocerse el hecho, intervino la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en la vivienda y dispuso la participación de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante las tareas correspondientes.

Además, se ordenó la realización de una autopsia médico legal con el fin de determinar las causas del fallecimiento.

Qué dice el parte de la Fiscalía de Morón

"La Fiscalía General de Morón informa que se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar", señalaron las autoridades en el parte oficial.

Departamento-Judicial-Moron

Hasta el momento, la causa continúa bajo la carátula de "Averiguación de causales de muerte".

La muerte de Solari provocó una fuerte conmoción en el ámbito de la música argentina. Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, alcanzó una enorme popularidad como cantante y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Más tarde desarrolló una destacada carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La despedida del Indio Solari

En la Casa Rosada mantenían reserva sobre una posible movilización de seguidores del Indio Solari convocada para este viernes a las 18 en Plaza de Mayo. De acuerdo con las versiones que circularon, la intención sería realizar una "misa ricotera" en homenaje al músico.

En paralelo, fuentes del Gobierno nacional consultadas por A24 descartaron la posibilidad de utilizar las instalaciones de la Casa Rosada para un eventual velatorio, tal como ocurrió en 2020 con Diego Armando Maradona.

congreso El bloque de diputados de Unión por la Patria tiene previsto pedirle al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que el velatorio se realice en el Congreso Nacional. (Foto: archivo)

Desde el Gobierno se limitaron a brindar su homenaje a "el Indio Solari" a través de un mensaje de la Secretaría de Cultura nacional, a cargo de Leandro Cifelli.

Aunque el bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) tiene previsto pedirle al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que el velatorio se realice en el Congreso Nacional, tal como suele ocurrir con figuras de relevancia institucional, desde el Gobierno descartaron esa alternativa. También rechazaron la posibilidad de que la despedida tenga lugar en la Casa Rosada.

"Por seguridad", señalaron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados ante una consulta de A24.com.