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"Abuso": las confesiones de la abuela de Agostina Vega sobre el padre y el nuevo detenido

Elizabeth, la abuela de la adolescente, volvió a apuntar contra el entorno familiar de la joven asesinada. Insistió en que Claudio Barrelier no pudo haber actuado solo y reclamó que la Justicia avance sobre posibles cómplices.

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Las confesiones de la abuela de Agostina Vega sobre el padre y el nuevo detenido. (Foto: A24.com)

Las confesiones de la abuela de Agostina Vega sobre el padre y el nuevo detenido. (Foto: A24.com)

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, continúa sumando pruebas y nuevas líneas de investigación, su abuela materna, Elizabeth Heredia, lanzó duras acusaciones contra Gabriel Vega, padre de la víctima.

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Detuvieron al segundo acusado por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

En una entrevista televisiva con LN+, la mujer aseguró que su hija, Melisa Heredia, había denunciado años atrás a su expareja por episodios de violencia y abuso, y cuestionó el accionar de la Justicia por no haber escuchado a tiempo los reclamos de la familia.

Pero además, volvió a poner el foco sobre la principal hipótesis que sostiene el entorno de la adolescente: que Claudio Barrelier, único detenido por el crimen, no actuó solo.

Elizabeth: "Mi hija lo denunció desde que Agostina tenía 4 años"

La abuela de Agostina Vega aseguró que existen antecedentes judiciales que involucran al padre de la adolescente. "Mi hija tiene denuncias por violencia y abuso contra su hija. Están las denuncias, están en la Justicia. Ni a mi hija ni a mi nieta las escucharon", sostuvo.

La sospecha que persigue a la familia: "Barrelier no actuó solo"

Otro de los puntos más contundentes de su testimonio estuvo relacionado con la participación de posibles cómplices en el femicidio. Para Elizabeth, resulta imposible que Claudio Barrelier haya llevado adelante todas las maniobras posteriores al crimen sin ayuda.

"No hay que ser muy experto para darse cuenta de que no actuó solo. Él no pudo mantener sola ni mover a mi nieta. Alguien tuvo que ayudarlo. Estoy segura de que hubo más personas", indicó.

La declaración coincide con una de las principales incógnitas que intenta despejar la fiscalía que encabeza Raúl Garzón, mientras continúan los allanamientos y las pericias complementarias.

En los últimos días, la Justicia avanzó con pruebas acústicas dentro de la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis principal, ocurrió el asesinato. También se realizaron nuevas pericias para determinar si otras personas pudieron haber escuchado movimientos, gritos o pedidos de auxilio.

El rol de Osvaldo Fassetta, amigo de Claudio Barrelier

La abuela de Agostina también se refirió a Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa. Según contó, ella lo conoció recién después de la desaparición de la adolescente. "Lo conocí el domingo, cuando acompañó a mi hija a radicar la denuncia", explicó. Sin embargo, reconoció que Melisa sí mantenía una relación previa con él.

Además, reveló un dato que ahora forma parte del expediente: Fassetta fue quien entregó las llaves de la vivienda para que los investigadores pudieran realizar las primeras inspecciones dentro de la casa.

La denuncia por desaparición y las horas de espera

Elizabeth también cuestionó el procedimiento inicial tras la desaparición de Agostina. Según relató, su hija debió esperar varias horas antes de que le tomaran formalmente la denuncia. "Mi hija esperó desde las 5 de la madrugada hasta las 10 de la mañana para que le tomaran la denuncia", sostuvo.

La familia sostiene que las primeras horas fueron fundamentales y que se perdió un tiempo valioso mientras intentaban que la desaparición fuera tomada con la urgencia necesaria.

La mujer también criticó el tratamiento que recibió la familia durante los primeros días de búsqueda. Según dijo, circularon versiones falsas sobre la conducta de Melisa Heredia. "Se dijeron muchas cosas. Hasta que mi hija demoró en hacer la denuncia porque estaba de fiesta, y eso es completamente falso", afirmó.

Elizabeth aseguró que tanto ella como su hija recién sintieron que eran escuchadas cuando el caso ya había tomado relevancia pública. "Le dejamos la imagen de mi nieta al fiscal para que la vea todos los días y tome todas las decisiones pensando en ella", expresó.

Cómo sigue la causa por el crimen de Agostina Vega

Mientras la investigación avanza, los peritajes realizados sobre los restos hallados en el descampado de barrio Ampliación Ferreyra permitieron confirmar que Agostina fue asesinada y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado.

Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, quien enfrenta acusaciones cada vez más graves mientras la Justicia intenta determinar si existieron colaboradores o encubridores.

En paralelo, la madre de la adolescente continúa internada bajo tratamiento médico y acompañamiento psiquiátrico luego del profundo impacto emocional que provocó la noticia.

"Hoy mi psicólogo me preguntó si me había desahogado. Y le dije que no. No voy a parar hasta que caigan todos", concluyó Elizabeth Heredia.

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