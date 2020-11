Fuerte caída de los precios de los granos en el mercado de Chicago

Lunes negro para las cotizaciones de los granos en Chicago

Los precios de los granos en el mercado de futuros de Chicago cerraron este lunes con bajas generalizadas, entre las que se destacaron las caídas de US$8,54 en la soja y de US$5,97 en el trigo.

En el caso de la soja, los contratos para enero retrocedieron 1,95% (US$8,54), y finalizaron en US$429,35, mientras que las pactadas a marzo bajaron 1,94% (US$8,53) hasta los US$ 429,72.

La Bolsa de Comercio de Rosario indicó que la baja se fundamentó en que persisten las dudas respecto al comercio estadounidense".

Hay expectativa frente a la posibilidad de que China retome importantes compras del poroto esta semana, frente a una semana pasada con un ritmo de compras mucho menor. La importación de soja por parte de Brasil desde los Estados Unidos podría haber recortado las pérdidas, agregó la entidad rosarina.

Con similar tendencia, los subproductos de la soja acompañaron el declive con un decrecimiento del aceite de 2,11% (US$ 18,08) hasta los US$ 835,10, y una merma en la harina de 1,35% (US$ 5,95) hasta los US$ 433,31.

Por su parte, el contrato de diciembre del maíz concluyó la jornada con una baja del 1,35% (US$ 2,26) hasta los US$ 165,25.

Las lluvias recientes reducen el impacto de la sequía en Brasil y Argentina, mejorando las expectativas de producción. Las bajas son aminoradas por una demanda externa que sigue fuerte para el grano amarillo, indicó la BCR.

En tanto, el trigo en su posición de diciembre culminó la rueda de hoy con caída del 2,72% (US$ 5,97) hasta los US$ 213,21.

La BCR explicó que un clima muy favorable en Australia mejora las expectativas de producción, que espera subas del 10% en esta campaña, llegando a 31,17 Mt. Asimismo, se espera una suba de la cuota de exportación de Rusia, importante exportador, lo que hundiría aún más los precios.