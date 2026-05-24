Caso Adorni: de la tensión judicial a lograr que se debilite la ofensiva opositora en Diputados

La oposición pierde fuerza para avanzar con la interpelación

El caso adquirió además una fuerte dimensión política. Sectores de la oposición impulsaron en la Cámara de Diputados una interpelación para exigir explicaciones públicas del funcionario sobre las denuncias y sospechas que rodean la causa. Sin embargo, la iniciativa perdió impulso luego de que el oficialismo lograra bloquear la sesión especial convocada para tratar el tema.

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La Casa Rosada consiguió evitar el quórum gracias al respaldo de gobernadores y bloques aliados que decidieron no acompañar la convocatoria opositora. Dentro del Congreso, esa maniobra fue interpretada como una señal de que, al menos por ahora, el Gobierno conserva capacidad de contención política pese al desgaste que provoca el expediente judicial.

La caída de la sesión abrió, además, un debate interno en la oposición. Mientras algunos sectores proponen insistir con una nueva convocatoria para interpelar a Adorni, otros consideran más viable avanzar mediante pedidos de informes, citaciones a comisión u otras estrategias parlamentarias que permitan mantener el tema en agenda sin depender del quórum.

El Gobierno busca bajar el impacto de la causa

En paralelo, el oficialismo busca desdramatizar la situación y sostiene que se trata de una operación política impulsada por la oposición y amplificada por determinados sectores mediáticos. Aun así, el avance de la causa judicial mantiene abierto un frente incómodo para el Gobierno, especialmente porque las medidas de prueba continúan y podrían derivar en nuevas revelaciones sobre gastos, viajes y vínculos empresariales.

Por ahora, el Ejecutivo logró contener el impacto parlamentario. Sin embargo, en los pasillos del Congreso admiten que cualquier novedad judicial relevante podría reactivar rápidamente la presión para que Adorni brinde explicaciones públicas ante los diputados.