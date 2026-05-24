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Caso Adorni: de la tensión judicial a lograr que se debilite la ofensiva opositora en Diputados

La Justicia puso el foco en una estadía de lujo en el hotel Llao Llao y analiza movimientos bancarios, pagos y consumos que podrían no coincidir con los ingresos declarados del funcionario. Mientras tanto, el oficialismo logró frenar en Diputados el intento de la oposición de interpelarlo.

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
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Caso Adorni: de la tensión judicial a lograr que se debilite la ofensiva opositora en Diputados

Caso Adorni: de la tensión judicial a lograr que se debilite la ofensiva opositora en Diputados

La investigación judicial que involucra a Manuel Adorni atraviesa una nueva etapa marcada por el avance de distintas medidas de prueba sobre sus gastos personales, viajes y presuntos beneficios recibidos de empresarios. En paralelo, en el Congreso comienza a perder fuerza el intento de la oposición de interpelarlo.

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La última declaración pública de Bullrich había sido presentada en diciembre, cuando asumió como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: archivo).

En las últimas semanas, el expediente puso el foco en una estadía de lujo en el hotel Llao Llao, propiedad del empresario Eduardo Elsztain. La Justicia intenta determinar quién financió el viaje y si existieron contraprestaciones o beneficios no declarados por el funcionario.

Según pudo saber A24.com, la pesquisa apunta especialmente a reconstruir reservas, pagos y movimientos bancarios vinculados a esa estadía, considerada uno de los episodios más sensibles de la causa.

Los investigadores también analizan otros viajes, consumos y hospedajes que, según la hipótesis judicial, podrían no guardar relación con los ingresos declarados oficialmente por Adorni. En ese contexto, se solicitaron informes patrimoniales, movimientos financieros y documentación fiscal para establecer si terceros solventaron gastos personales o si existieron inconsistencias patrimoniales.

La oposición pierde fuerza para avanzar con la interpelación

El caso adquirió además una fuerte dimensión política. Sectores de la oposición impulsaron en la Cámara de Diputados una interpelación para exigir explicaciones públicas del funcionario sobre las denuncias y sospechas que rodean la causa. Sin embargo, la iniciativa perdió impulso luego de que el oficialismo lograra bloquear la sesión especial convocada para tratar el tema.

conferencia de Adorni nueva

La Casa Rosada consiguió evitar el quórum gracias al respaldo de gobernadores y bloques aliados que decidieron no acompañar la convocatoria opositora. Dentro del Congreso, esa maniobra fue interpretada como una señal de que, al menos por ahora, el Gobierno conserva capacidad de contención política pese al desgaste que provoca el expediente judicial.

La caída de la sesión abrió, además, un debate interno en la oposición. Mientras algunos sectores proponen insistir con una nueva convocatoria para interpelar a Adorni, otros consideran más viable avanzar mediante pedidos de informes, citaciones a comisión u otras estrategias parlamentarias que permitan mantener el tema en agenda sin depender del quórum.

El Gobierno busca bajar el impacto de la causa

En paralelo, el oficialismo busca desdramatizar la situación y sostiene que se trata de una operación política impulsada por la oposición y amplificada por determinados sectores mediáticos. Aun así, el avance de la causa judicial mantiene abierto un frente incómodo para el Gobierno, especialmente porque las medidas de prueba continúan y podrían derivar en nuevas revelaciones sobre gastos, viajes y vínculos empresariales.

Por ahora, el Ejecutivo logró contener el impacto parlamentario. Sin embargo, en los pasillos del Congreso admiten que cualquier novedad judicial relevante podría reactivar rápidamente la presión para que Adorni brinde explicaciones públicas ante los diputados.

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