Bronca total en Racing: banderazo en apoyo a Costas y fuertes críticas a Milito

Durante la protesta se vieron banderas, camisetas y cánticos de apoyo al entrenador, además de mensajes contra la conducción del club, a la que responsabilizan por el mal presente futbolístico y la crisis interna que atraviesa Racing.

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Por qué Racing decidió echar a Gustavo Costas

La decisión de interrumpir el contrato de Costas, que tenía vigencia hasta 2028, se aceleró tras el empate frente a Caracas FC, resultado que significó la eliminación de Racing de la Copa Sudamericana.

Ese golpe internacional terminó siendo determinante para una dirigencia que ya venía preocupada por el flojo rendimiento del equipo en el torneo local.

La Academia apenas ganó dos de sus últimos 11 partidos y sufrió derrotas muy sensibles, entre ellas el clásico frente a Independiente y la eliminación del campeonato local ante Rosario Central.

Pese al mal momento, una parte importante de los hinchas entiende que Costas debía continuar por su historia y por los títulos obtenidos recientemente.

Los números que dejaron una vara muy alta

Más allá del cierre conflictivo, el ciclo de Gustavo Costas dejó estadísticas muy positivas. El entrenador dirigió 134 partidos, consiguió 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas, con una efectividad cercana al 58%.

Además, bajo su conducción Racing conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2026, logros que marcaron uno de los períodos más exitosos del club en los últimos años.

Por eso, para muchos fanáticos, la salida del DT se produjo demasiado rápido y sin el reconocimiento que merecía un ídolo de la institución.

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El mensaje del hijo de Costas que apuntó contra la dirigencia

En medio del clima caliente, Gonzalo Costas, hijo y ayudante de campo del entrenador, publicó una emotiva despedida en redes sociales que fue interpretada como un fuerte mensaje contra la dirigencia.

“Lo dimos todo y más. Nos quedaba mucho para dar. Fuimos muy felices”, escribió. La publicación generó una enorme repercusión entre los hinchas, que multiplicaron los mensajes de apoyo al cuerpo técnico saliente.

Qué dijo Diego Milito sobre la salida de Costas

Horas después de confirmarse la decisión, Diego Milito brindó una conferencia de prensa para explicar los motivos de la desvinculación.

“Es un día muy triste, nunca pensamos que podía llegar”, aseguró el presidente de Racing. El exdelantero sostuvo que la decisión fue tomada por razones deportivas y explicó que el plantel necesitaba “un cambio de aire” tras el mal semestre.

“Tuvimos una charla muy sincera y profunda con Gustavo. Entendíamos que era un final de ciclo”, afirmó. Milito también intentó despegarse de las versiones que hablaban de una ruptura conflictiva y aclaró que la conversación con Costas fue en buenos términos.

“Me sorprendió que dijeran que lo había echado. Lo hablé con él. Estamos dolidos”, expresó.