Los granos iniciaron la semana con subas en Chicago: leves para la soja y con más impulso para el trigo y el maíz

Los precios alternaron subas leves y más pronunciadas en Chicago.

Los precios de los contratos futuros de la soja, el maíz y el trigo iniciaron la semana con subas en sus cotizaciones en el mercado de Chicago.

El contrato de julio de la oleaginosa subió apenas 0,17% (US$ 0,55) hasta los US$ 318,38 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo también por 0,17% (US$ 0,55) para concluir la jornada a US$ 316,55 la tonelada.

Los fundamentos del aumento radicaron principalmente en "las compras técnicas y de oportunidad por parte de los fondos de inversión", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos presentaron resultados variados con una retracción del 0,56% (US$ 1,76) en la harina hasta los US$ 309,19 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 1,54% (US$ 9,26) para ubicarse en US$ 608,91 la tonelada.

Por su parte, el trigo subió 2,42% (US$ 4,23) y cerró a US$ 178,39 la tonelada por "compras de oportunidad y del cierre de posiciones de cara al informe que presentará mañana el USDA".

En adición, "el gobierno canadiense informó que se sembraron 10,1 Mha de trigo, valor que representa una mejora con respecto a la superficie destinada al cereal en 2019, pero que es menor a lo esperado por el mercado", indicó la BCR.

Por último, el maíz ascendió 2,91% (US% 3,64) a US$ 128,44 la tonelada, debido al cierre de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión.