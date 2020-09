La soja tuvo otra importante suba en Chicago y se mantiene en los niveles máximos en más de dos años

La soja se mantiene en alza en los mercados

Los futuros de la soja retomaron hoy la tendencia alcista, con precios que se mantienen en los niveles más altos desde febrero de 2018, en el Mercado de Chicago.

El alza estuvo relacionada con los datos del USDA, de producción (117,3 millones de toneladas), y de stocks finales (12,5 MTn) para los Estados Unidos, en línea a lo que esperaban los analistas, informó Grassi, aunque, según fuentes del mercado, se apuesta a que los rindes sigan cayendo y se realicen futuros recortes.

En tanto, el organismo mantuvo sin cambios la proyección de exportaciones. "Se espera que en un futuro tenga que incrementarlas ante el dinamismo de la demanda por parte de China", informó. En tal sentido, hoy se anunciaron ventas al gigante asiático por 262.000 tn. y otras 222.000 a destinos desconocidos.

En el plano local, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) apuntó que los contratos de la oleaginosa se pactaban con una suba de US$ 2,1 por tonelada, hasta US$ 361,3 (posición noviembre), debido a la activa demanda por el grano estadounidense por parte de China.

El incremento fue replicado por el aceite de soja, que hoy trepó otros US$ 5,3 la tonelada, hasta US$ 733,4 (en la posición octubre).

En el caso del maíz, se informó que cerró con una leve variación positiva. El USDA confirmó una caída en la estimación de producción (378 mill. tn.) y stocks finales (63,5 mill. tn.) para el nuevo ciclo americano, y no se descartan futuros ajustes por los efectos de la tormenta sobre el estado de Iowa y un agosto poco lluvioso.

En tanto, las exportaciones semanales señalaron un volumen de 1,82 mill. tn., en torno a los niveles máximos previstos por el mercado (1,9 mill. tn.). "Al igual que en soja, se generan perspectivas de aumento en el consumo para alimentación animal en Estados Unidos ante un eventual aumento de exportaciones de carne de cerdo a China", informó Grassi.

En Rosario, el cereal registraba una mejora de US$ 1,1 hasta US$ 141,7 por tonelada (posición septiembre), y hasta US$ 144,5 (posición diciembre), ante las expectativas de los operadores.

"Tanto para el maíz como para la soja los operadores apostaron a un importante recorte en los stocks finales, frente a la demanda de China y a la menor oferta de la campaña 2020/21", afirmó la operadora local Futuros y Opciones (FyO).

Por último, en el caso del trigo la jornada fFinalizó con una moderada caída. El USDA planteó un escenario de mayores stocks finales a nivel mundial, en torno a 319,3 mill. tn. (+3,5 mill. tn. respecto del mes anterior). "Mayor producción en Australia y Canadá explicarían el incremento. En contrario, demanda activa por parte de importadores tradicionales evitaban mayores retrocesos", destacó Grassi.

Los contratos de trigo, a su vez, anotaban un ascenso de US$ 0,7 por tonelada hasta US$ 205,5 (posición marzo de 2021), ante el posicionamiento de los fondos de cara al informe de oferta y demanda del USDA, indicó la Bolsa de Rosario.