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La inesperada decisión de Coudet en River tras la final perdida ante Belgrano

River sufrió un durísimo golpe en Córdoba al quedarse sin la corona del Torneo Apertura. En ese contexto, el director técnico tomó una importante determinación.

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La inesperada decisión de Coudet en River tras la final perdida ante Belgrano

El fútbol de elite no concede márgenes para el duelo y en River lo entendieron de la manera más drástica posible. Tras sufrir una dolorosa derrota ante Belgrano en Córdoba que le arrebató la oportunidad de gritar campeón en el plano doméstico, el conjunto de la Banda debe cambiar el chip de forma obligatoria. Inmediatamente después de la derrota en la final del Torneo Apertura contra Belgrano, River debe pasar de página pese a la tristeza de ver cómo se le escapó un título frente a sus ojos. La premisa actual es concentrarse en despedir el semestre con una buena imagen en el ámbito continental para evitar que los fantasmas y el murmullo del Monumental persigan al plantel de cara al receso.

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Con este panorama de urgencia, Eduardo Coudet tomó la decisión de que sus dirigidos vuelvan a las prácticas hoy mismo para preparar el encuentro con Blooming. La determinación del estratega llamó la atención debido al enorme desgaste físico y emocional que significó la definición en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero el calendario no da tregua. De esta manera, el Millonario no se tomará descansos y volverá a trabajar este lunes, cuando desde las 16:30 comiencen los entrenamientos en su predio ubicado en Ezeiza, dando inicio a un sprint final de entrenamientos de cara al plano internacional.

Qué jugadores cuidará Eduardo Coudet para el próximo partido de River

A diferencia de la postura adoptada de cara a la final en Córdoba, el cuerpo técnico modificará drásticamente su nivel de exigencia con aquellos futbolistas que arrastran dolencias físicas. Se da por sentado que Coudet no exigirá a los futbolistas que no están óptimos físicamente, como sí hizo en la definición del campeonato por la importancia del partido.

Bajo este nuevo criterio de preservación, Aníbal Moreno y Marcos Acuña tendrán su descanso y continuarán su recuperación médica. A su vez, es probable que no juegue Juan Fernando Quintero, que ingresó luego de sentir molestias en la entrada en calor del último compromiso, evitando así arriesgarlo a una lesión de mayor gravedad en el cierre de la competencia.

Qué resultado necesita River ante Blooming para clasificar en la Copa Sudamericana

El compromiso del próximo miércoles en el Estadio Monumental representa la última gran obligación futbolística de la primera mitad del año. Para avanzar de fase sin depender de terceros, River necesita sacar un empate como local frente al conjunto boliviano para asegurarse el primer puesto del Grupo H y con ello el boleto a los octavos de final.

La notable superioridad futbolística frente al modesto rival y la ventaja matemática de que alcanza con simplemente no perder incitan a pensar que el "Chacho" podría alinear un equipo alternativo para saltar al campo de juego. Incluso en caso del escenario sorpresivo de una derrota en el Monumental, la Banda podría liderar el grupo de igual forma si es que Carabobo no se impone frente a RB Bragantino en el otro cruce de la zona.

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