La inesperada decisión de Coudet en River tras la final perdida ante Belgrano

Bajo este nuevo criterio de preservación, Aníbal Moreno y Marcos Acuña tendrán su descanso y continuarán su recuperación médica. A su vez, es probable que no juegue Juan Fernando Quintero, que ingresó luego de sentir molestias en la entrada en calor del último compromiso, evitando así arriesgarlo a una lesión de mayor gravedad en el cierre de la competencia.

Qué resultado necesita River ante Blooming para clasificar en la Copa Sudamericana

El compromiso del próximo miércoles en el Estadio Monumental representa la última gran obligación futbolística de la primera mitad del año. Para avanzar de fase sin depender de terceros, River necesita sacar un empate como local frente al conjunto boliviano para asegurarse el primer puesto del Grupo H y con ello el boleto a los octavos de final.

La notable superioridad futbolística frente al modesto rival y la ventaja matemática de que alcanza con simplemente no perder incitan a pensar que el "Chacho" podría alinear un equipo alternativo para saltar al campo de juego. Incluso en caso del escenario sorpresivo de una derrota en el Monumental, la Banda podría liderar el grupo de igual forma si es que Carabobo no se impone frente a RB Bragantino en el otro cruce de la zona.