La inesperada decisión de Coudet en River tras la final perdida ante Belgrano

El fútbol de elite no concede márgenes para el duelo y en River lo entendieron de la manera más drástica posible. Tras sufrir una dolorosa derrota ante Belgrano en Córdoba que le arrebató la oportunidad de gritar campeón en el plano doméstico, el conjunto de la Banda debe cambiar el chip de forma obligatoria. Inmediatamente después de la derrota en la final del Torneo Apertura contra Belgrano, River debe pasar de página pese a la tristeza de ver cómo se le escapó un título frente a sus ojos. La premisa actual es concentrarse en despedir el semestre con una buena imagen en el ámbito continental para evitar que los fantasmas y el murmullo del Monumental persigan al plantel de cara al receso.