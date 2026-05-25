Franco Colapinto tras hacer historia en Canadá: la inesperada confesión y el emotivo agradecimiento a Argentina

Cómo fue la estrategia de Franco Colapinto para terminar sexto en Canadá

El argentino, quien completó su mejor actuación en la Máxima, supo capitalizar el cajón libre que dejó Racing Bulls y, desde el arranque, se ubicó a una distancia suficiente de Liam Lawson como para no sufrir presiones.

Esa inteligente estrategia de carrera le permitió girar con comodidad en el circuito de Montreal y alcanzar los 15 puntos en la tabla de posiciones individual. A su vez, la ventaja que le sacó a Isack Hadjar le garantizó aire limpio durante gran parte de la carrera, evitando el desgaste prematuro de los neumáticos y facilitando su avance sostenido.

Cómo quedó Alpine en el Campeonato de Constructores tras el GP de Canadá

El balance dominical fue redondo para la estructura francesa, ya que ambos lados del box aportaron fuertemente al clasificador. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, también tuvo una destacada actuación: había largado desde la 14ª posición y finalizó octavo, sumando cuatro unidades para la escudería.

De este modo, Alpine, que se ha consolidado como la quinta fuerza del campeonato y aventaja con claridad a equipos de su mismo lote como Williams, Haas y Audi, se afirma en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, donde ya acumula 35 puntos, ratificando el salto de calidad de sus actualizaciones técnicas.