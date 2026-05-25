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Franco Colapinto tras hacer historia en Canadá: la inesperada confesión y el emotivo agradecimiento a Argentina

Franco Colapinto firmó su actuación más destacada en la máxima categoría al finalizar sexto en el Circuit Gilles Villeneuve. En medio de la euforia por los ocho puntos obtenidos, el argentino reveló los detalles del Gran Premio de Canadá.

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Franco Colapinto tras hacer historia en Canadá: la inesperada confesión y el emotivo agradecimiento a Argentina

El automovilismo argentino vivió una jornada de pura emoción en Norteamérica de la mano de su máximo representante actual. El piloto Franco Colapinto le agradeció a los hinchas argentinos por el apoyo que le dieron después de haber conseguido un histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, que le permitió sumar ocho puntos en el campeonato de pilotos.

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La felicidad del corredor de 22 años se hizo notar inmediatamente después de cruzarse la bandera a cuadros. "Estoy feliz de haberles dado este resultado, se lo merecían por haberme apoyado tanto. Después de conocer a Leo fue todo muy positivo", señaló el bonaerense en declaraciones a la transmisión oficial, haciendo alusión al impulso anímico que significó haber compartido un momento con Lionel Messi en la antesala de la competencia.

¿Qué error cometió Franco Colapinto en boxes y cómo afectó su carrera?

A pesar del desenlace festivo, la competencia tuvo momentos de extrema tensión para el monoplaza de la escudería francesa. El propio Colapinto analizó su desempeño y puntualizó en una acción que ocurrió en la vuelta 32, cuando chocó la pared en la salida de boxes: "Muy aburrido al principio, empujé mucho. Venía a fondo, venía fuerte. Y después cuando salí de boxes y le pegue a la pared, pise un poco de agua y me fui”, relató con total sincericidio.

El piloto reconoció que ese exceso de velocidad se debió a sus ansias por estirar la diferencia en la pista. “Igualmente teníamos un gap muy grande solo que la primera parte de la carrera de querer hacerlo más grande con Lawson, cometí ese error. Después me tranquilicé y fuimos tranquilos hasta el final”, admitió el argentino, quien supo mantener la cabeza fría para corregir el rumbo y no tirar por la borda el trabajo del fin de semana.

Cómo fue la estrategia de Franco Colapinto para terminar sexto en Canadá

El argentino, quien completó su mejor actuación en la Máxima, supo capitalizar el cajón libre que dejó Racing Bulls y, desde el arranque, se ubicó a una distancia suficiente de Liam Lawson como para no sufrir presiones.

Esa inteligente estrategia de carrera le permitió girar con comodidad en el circuito de Montreal y alcanzar los 15 puntos en la tabla de posiciones individual. A su vez, la ventaja que le sacó a Isack Hadjar le garantizó aire limpio durante gran parte de la carrera, evitando el desgaste prematuro de los neumáticos y facilitando su avance sostenido.

Cómo quedó Alpine en el Campeonato de Constructores tras el GP de Canadá

El balance dominical fue redondo para la estructura francesa, ya que ambos lados del box aportaron fuertemente al clasificador. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, también tuvo una destacada actuación: había largado desde la 14ª posición y finalizó octavo, sumando cuatro unidades para la escudería.

De este modo, Alpine, que se ha consolidado como la quinta fuerza del campeonato y aventaja con claridad a equipos de su mismo lote como Williams, Haas y Audi, se afirma en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, donde ya acumula 35 puntos, ratificando el salto de calidad de sus actualizaciones técnicas.

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