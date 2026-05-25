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ANSES deposita Becas Progresar: cómo saber si cobrás el pago de mayo

El programa mantiene pagos de hasta $35.000 brutos para alumnos de distintos niveles educativos. Los estudiantes que cobran Progresar podrían recibir montos acumulados correspondientes a meses anteriores.

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ANSES deposita Becas Progresar: cómo saber si cobrás el pago de mayo

ANSES deposita Becas Progresar: cómo saber si cobrás el pago de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el martes 26 de mayo de 2026 continuará con el cronograma de pagos correspondiente a las Becas Progresar. En esta oportunidad, el organismo realizará acreditaciones para estudiantes que tenían montos pendientes o pagos adeudados vinculados al programa educativo.

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El beneficio alcanza a jóvenes y adultos que ya fueron aprobados dentro de la convocatoria vigente y mantienen activa la prestación. La acreditación se realizará automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada estudiante durante el proceso de inscripción.

Mientras avanzan los depósitos, también crecen las consultas sobre cuánto se cobra actualmente y cómo verificar si el pago ya fue emitido.

Quiénes cobran las Becas Progresar en mayo 2026

El programa Becas Progresar está orientado a estudiantes que cumplen con determinados requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el Estado nacional.

Actualmente, el sistema incluye distintas líneas:

  • Progresar Obligatorio
  • Progresar Superior
  • Progresar Enfermería
  • Progresar Trabajo
  • Carreras terciarias y universitarias
  • Formación profesional

La línea Progresar Obligatorio está destinada principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años que buscan finalizar sus estudios primarios o secundarios. Sin embargo, algunas categorías poseen límites de edad más amplios, especialmente en carreras estratégicas o vinculadas a enfermería.

Desde ANSES aclararon que solo cobrarán quienes tengan la beca activa y cumplan con las condiciones de regularidad exigidas por el programa.

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Cuánto se cobra por Becas Progresar en mayo

Durante mayo de 2026, los montos vigentes del programa educativo son los siguientes:

  • Monto bruto mensual: $35.000
  • Pago neto mensual: $28.000
  • Retención del 20%: $7.000

Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de la beca todos los meses y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite su condición de alumno regular.

Ese porcentaje retenido se libera posteriormente una vez presentada la documentación educativa correspondiente.

Además, algunos beneficiarios podrían recibir pagos acumulados de meses anteriores, especialmente quienes ingresaron recientemente al programa o tenían liquidaciones pendientes.

Cómo consultar si cobro el pago del 26 de mayo

Los estudiantes pueden verificar si la acreditación ya fue emitida ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma podrán consultar:

  • Fecha de cobro
  • Lugar de acreditación
  • Estado del beneficio
  • Liquidaciones emitidas
  • Historial de pagos

También existe la posibilidad de revisar el estado de la beca desde la plataforma oficial de Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada, si existen observaciones pendientes o si el pago ya se encuentra en proceso de acreditación.

Por qué algunos estudiantes cobran montos acumulados

En muchos casos, quienes fueron aprobados recientemente dentro de la convocatoria 2026 reciben pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores.

Esto sucede porque el proceso de validación académica y socioeconómica puede demorar varias semanas desde la inscripción inicial.

Cuando la beca finalmente es aprobada, ANSES liquida de manera conjunta las mensualidades adeudadas.

Por ese motivo, algunos estudiantes pueden encontrar depósitos superiores al monto habitual.

Qué requisitos hay que cumplir para cobrar Progresar

El programa mantiene condiciones obligatorias para conservar el beneficio durante todo el ciclo lectivo.

Entre los principales requisitos aparecen:

  • Ser alumno regular
  • Cumplir con asistencia y avances académicos
  • No superar el tope de ingresos familiares permitido
  • Mantener actualizados los datos personales
  • Presentar la documentación solicitada por el programa

En caso de incumplimientos académicos o administrativos, el beneficio puede ser suspendido temporalmente o dado de baja.

Sigue abierta la inscripción a Becas Progresar 2026

Mientras avanzan los pagos de mayo, el Gobierno mantiene abierta la inscripción para distintas líneas del programa educativo.

Los interesados pueden anotarse y consultar requisitos desde la plataforma oficial de Progresar o mediante los canales habilitados por ANSES.

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