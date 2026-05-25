ANSES deposita Becas Progresar: cómo saber si cobrás el pago de mayo

Actualmente, el sistema incluye distintas líneas:

Progresar Obligatorio

Progresar Superior

Progresar Enfermería

Progresar Trabajo

Carreras terciarias y universitarias

Formación profesional

La línea Progresar Obligatorio está destinada principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años que buscan finalizar sus estudios primarios o secundarios. Sin embargo, algunas categorías poseen límites de edad más amplios, especialmente en carreras estratégicas o vinculadas a enfermería.

Desde ANSES aclararon que solo cobrarán quienes tengan la beca activa y cumplan con las condiciones de regularidad exigidas por el programa.

Diseño sin título - 2026-05-04T090042.114

Cuánto se cobra por Becas Progresar en mayo

Durante mayo de 2026, los montos vigentes del programa educativo son los siguientes:

Monto bruto mensual: $35.000

Pago neto mensual: $28.000

Retención del 20%: $7.000

Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de la beca todos los meses y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite su condición de alumno regular.

Ese porcentaje retenido se libera posteriormente una vez presentada la documentación educativa correspondiente.

Además, algunos beneficiarios podrían recibir pagos acumulados de meses anteriores, especialmente quienes ingresaron recientemente al programa o tenían liquidaciones pendientes.

Cómo consultar si cobro el pago del 26 de mayo

Los estudiantes pueden verificar si la acreditación ya fue emitida ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma podrán consultar:

Fecha de cobro

Lugar de acreditación

Estado del beneficio

Liquidaciones emitidas

Historial de pagos

También existe la posibilidad de revisar el estado de la beca desde la plataforma oficial de Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada, si existen observaciones pendientes o si el pago ya se encuentra en proceso de acreditación.

Por qué algunos estudiantes cobran montos acumulados

En muchos casos, quienes fueron aprobados recientemente dentro de la convocatoria 2026 reciben pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores.

Esto sucede porque el proceso de validación académica y socioeconómica puede demorar varias semanas desde la inscripción inicial.

Cuando la beca finalmente es aprobada, ANSES liquida de manera conjunta las mensualidades adeudadas.

Por ese motivo, algunos estudiantes pueden encontrar depósitos superiores al monto habitual.

Qué requisitos hay que cumplir para cobrar Progresar

El programa mantiene condiciones obligatorias para conservar el beneficio durante todo el ciclo lectivo.

Entre los principales requisitos aparecen:

Ser alumno regular

Cumplir con asistencia y avances académicos

No superar el tope de ingresos familiares permitido

Mantener actualizados los datos personales

Presentar la documentación solicitada por el programa

En caso de incumplimientos académicos o administrativos, el beneficio puede ser suspendido temporalmente o dado de baja.

Sigue abierta la inscripción a Becas Progresar 2026

Mientras avanzan los pagos de mayo, el Gobierno mantiene abierta la inscripción para distintas líneas del programa educativo.

Los interesados pueden anotarse y consultar requisitos desde la plataforma oficial de Progresar o mediante los canales habilitados por ANSES.