Tarjeta Alimentar 2026: los nuevos montos que recibirán miles de familias en junio

Las escalas quedarán de la siguiente manera:

Familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250

Hogares con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

La acreditación se realizará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la asignación correspondiente. No hace falta realizar inscripción ni presentar formularios adicionales.

image.png ANSES pagará hasta $518.800 en abril a beneficiarios de la AUH y Tarjeta Alimentar

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar está destinada a los sectores más vulnerables y se entrega de manera automática a quienes cumplen determinados requisitos dentro del sistema administrado por ANSES.

Actualmente pueden acceder:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren Asignación por Embarazo

Personas con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad

Madres con siete hijos o más que reciban Pensiones No Contributivas

El objetivo principal del programa es reforzar la alimentación de niños, niñas y adolescentes mediante una asistencia económica exclusiva para la compra de alimentos.

Cuánto puede cobrar una familia sumando AUH y Tarjeta Alimentar

Con los nuevos valores vigentes, muchas familias lograrán superar ampliamente los $300.000 o incluso acercarse a los $500.000 mensuales combinando distintos beneficios sociales.

Por ejemplo:

Familia con un hijo

AUH: $115.650

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total mensual: $187.900

Familia con dos hijos

AUH: $231.300

Tarjeta Alimentar: $113.299

Total mensual: $344.599

Familia con tres hijos

AUH: $346.950

Tarjeta Alimentar: $149.425

Total mensual: $496.375

En algunos casos también se suman otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, lo que puede elevar aún más el ingreso mensual.

Por qué aumentó la Tarjeta Alimentar

El incremento aplicado en mayo representó la primera actualización fuerte del programa en casi dos años. La decisión se tomó en medio del aumento sostenido de precios de los alimentos y de la presión inflacionaria sobre los sectores de menores ingresos.

El objetivo del refuerzo fue recuperar parte del poder adquisitivo perdido y mejorar la capacidad de compra de las familias beneficiarias.

Aunque la AUH continúa ajustándose mensualmente por inflación, la Tarjeta Alimentar no posee una fórmula automática de actualización. Por eso, los incrementos dependen de decisiones específicas del Gobierno nacional.

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar

ANSES explicó que los titulares pueden verificar si acceden al beneficio ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma es posible:

Consultar liquidaciones

Revisar fechas de cobro

Verificar asignaciones activas

Actualizar datos personales y familiares

Descargar certificados

El organismo recomienda mantener actualizada toda la información del grupo familiar para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en junio 2026

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y otras asignaciones sociales según el calendario habitual organizado por terminación de DNI.

Las fechas previstas para junio son:

Lunes 8 de junio: DNI terminados en 0

Martes 9 de junio: DNI terminados en 1

Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2

Jueves 11 de junio: DNI terminados en 3

Viernes 12 de junio: DNI terminados en 4

Martes 16 de junio: DNI terminados en 5

Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6

Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7

Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8

Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9

Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentar

El dinero de la Tarjeta Alimentar está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El beneficio no permite: