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Mirtha Legrand descolocó a todos en su programa: "¿Será que me estoy por morir?"

En su ciclo en El Trece, Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados con una declaración contundente. La reacción en la mesa.

25 may 2026, 11:35
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Mirtha Legrand descolocó a todos en su programa: ¿Será que me estoy por morir?
Mirtha Legrand descolocó a todos en su programa: ¿Será que me estoy por morir?

Mirtha Legrand descolocó a todos en su programa: "¿Será que me estoy por morir?"

A menos de un año de cumplir 100, Mirtha Legrand volvió a ser el centro de la escena con una de sus declaraciones más crudas y emotivas. La conductora de La Noche de Mirtha recibió al elenco de Sottovoce —Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega— y los sorprendió con una reflexión que dejó a todos sin palabras.

Todo comenzó cuando la diva habló del cariño desbordante que recibe del público en sus salidas. "Cuando voy al teatro hacen toda una ceremonia, que a mí me gusta. Lo que está pasando conmigo, yo me sorprendo. El público está tan cariñoso, ¿será que me estoy por morir?", lanzó Mirtha, generando el desconcierto inmediato de sus invitados.

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Suar y Peterson salieron al cruce al unísono con un rotundo "no, no", pero Mirtha continuó con la misma emoción: "El cariño que yo encuentro ahora de grandes y de chicos, de todo tipo de gente, que me abraza y me besa, es emocionante. Para mí es milagroso. El público nuestro es maravilloso".

Una vez más, la diva demostró por qué sigue siendo uno de los personajes más queridos y auténticos de la televisión argentina. A pocos meses de su centenario, Mirtha no para: conduce, emociona y sorprende como siempre.

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¿Se viene la fiesta de la TV por los 100 años de Mirtha Legrand?

El festejo ya tiene dueño. Adrián Suar, en su rol de gerente de programación de El Trece, le hizo una propuesta en vivo durante la emisión: "El canal te va a armar una fiesta enorme, ¿vas a querer que la hagamos?". Sin titubear, Mirtha dio el visto bueno con un contundente "Sí, sí, sí".

Suar dejó en claro que la invitación era de verdad: "Vamos a hacer una gran fiesta, otra que los Martín Fierro, porque es histórico".

Las preguntas de Suar no fueron casuales: según trascendió, otras señales quieren a Mirtha para 2027. En ese contexto, el productor también le preguntó si se sentía cómoda en El Trece, y la diva respondió sin dudar: "Comodísima. ¿Cuántos años hace? Porque me voy, pero vuelvo. Estoy feliz. Como en mi casa".

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