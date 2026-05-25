Mirtha Legrand descolocó a todos en su programa: "¿Será que me estoy por morir?"

Embed

¿Se viene la fiesta de la TV por los 100 años de Mirtha Legrand?

El festejo ya tiene dueño. Adrián Suar, en su rol de gerente de programación de El Trece, le hizo una propuesta en vivo durante la emisión: "El canal te va a armar una fiesta enorme, ¿vas a querer que la hagamos?". Sin titubear, Mirtha dio el visto bueno con un contundente "Sí, sí, sí".

Suar dejó en claro que la invitación era de verdad: "Vamos a hacer una gran fiesta, otra que los Martín Fierro, porque es histórico".

Las preguntas de Suar no fueron casuales: según trascendió, otras señales quieren a Mirtha para 2027. En ese contexto, el productor también le preguntó si se sentía cómoda en El Trece, y la diva respondió sin dudar: "Comodísima. ¿Cuántos años hace? Porque me voy, pero vuelvo. Estoy feliz. Como en mi casa".