Otro sector del agro pidió tener su reunión con Alberto Fernández

El pedido llega en una semana de tensiones con la Casa Rosada.

En una semana marcada por los duros cruces entre la Mesa de Enlace y el Gobierno, otro de los sectores que ostenta un gran peso para la obtención de divisas en el país pidió también tener su propia reunión en la Casa Rosada.

Se trata de los representantes de la industria aceitera, protagonistas del fideicomiso acordado con Presidencia que fue oficializado el lunes para garantizar el abastecimiento de aceite de girasol y mezcla a precios más bajos en góndolas, y financiado por las empresas exportadoras en beneficio de quienes están orientados en la distribución local.

Los empresarios apuraron el pedio de audiencia por la polémica en torno al precio de los alimentos, pero también para pedirle a Alberto Fernández que presente el 1° de marzo el proyecto de ley de “Fomento al Desarrollo Agroindustrial”, que tiene el objetivo de incrementar la industrialización en el sector, surgido a partir de las reuniones del Consejo Agroindustrial con el Gabinete económico.

Sin embargo el pedido también se da en días de crispación entre el agro y la Casa Rosada. Gustavo Idígoras, presidente de Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), expresó este martes en Led FM que “el 30 de diciembre me tocó a mí ser el primero en sufrir las amenazas. A partir de ese momento firmamos un acta de trabajo y se arribó a un acuerdo duro, muy difícil, porque siempre había pedidos de que hubiera mayor volumen, mayores niveles de subsidios”. El dirigente aceitero explicó también el compromiso por parte del Gobierno de no subir retenciones al sector y de no restringir exportaciones de otros productos oleaginosos.

"Soy optimista por la reunión con la Mesa de Enlace (fijada para este miércoles en Casa de Gobierno). El diálogo es lo mejor, no sirven las amenazas estatales ni las privadas, lo importante es trabajar en propuestas concretas", sostuvo Idígoras.

Por el fideicomiso presentado se espera que el impacto positivo en los precios al consumidor comience a sentirse en los bolsillos a partir de la semana que viene. Serán 29 millones de litros para abastecer, aproximadamente el 75% de la demanda interna, y garantizará el acceso de aceites de primeras marcas tanto de girasol como mezcla. La intención es que se extienda hasta el 31 de enero de 2022.