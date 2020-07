Semillero de Futuro: 34 ONGs desarrollarán proyectos innovadores en alimentación y nutrición

Seleccionan proyectos de innovación en alimentos

Unas 34 organizaciones sin fines de lucro de la región fueron seleccionadas para desarrollar proyectos innovadores sobre alimentación y nutrición, por la compañía Bayer.

Precisamente, por el programa de Responsabilidad Social de la multinacional alemana, "Semillero de Futuro", que seleccionó 34 proyectos, dentro de las 104 iniciativas presentadas de países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Las iniciativas corresponden a proyectos vinculados con la producción y elaboración de alimentos, nutrición, enfermedades relacionadas a la alimentación, mejorar el acceso al agua potable y el recupero de alimentos, que beneficiarán a 34.000 personas en la región.

Para la primera etapa, los fondos destinados ascienden a u$s 481.000, para apoyar proyectos que van desde u$s 8000 a u$s 16.000. De ellos, 19 proyectos están destinados a beneficiar a más de 3100 pequeños productores, 11 proyectos orientados a trabajar con mujeres y 7 proyectos tienen como objetivo dar o mejorar el acceso al agua.

"Estamos muy entusiasmados por esta nueva edición porque continuamos fortaleciendo nuestro rol como empresa, cuyo objetivo fundamental es ocuparse de la alimentación y salud de las personas. Tanto globalmente como en la Argentina y la región Cono Sur, hoy más que nunca estamos comprometidos en colaborar con las comunidades, con planes concretos de compromiso social", destacó Christophe Dumont, presidente de Bayer Cono Sur.

Según informó la compañía, las instituciones cuyos proyectos resultaron beneficiados tienen la posibilidad de presentar un segundo proyecto o un adicional, para recibir otros u$s 20.000.

Del total del 34 proyectos, 20 corresponden a la Argentina, 4 a Bolivia, 3 a Chile, 4 a Paraguay y 3 a Uruguay. De ellos, sólo 3 pasarán a la instancia final, donde se someterán a una votación abierta al público mediante redes sociales. El proyecto más votado recibirá un fondo extra de u$s 3000 dólares para realizar capacitación para la organización.

Los proyectos seleccionados se pueden consultar en la página web del programa www.semillerodefuturo.com.

Desde su lanzamiento hace 13 años, el programa ya destinó más de 4,6 millones de dólares a 343 proyectos sociales sustentables de 518 organizaciones, y benefició así a más de 192.673 personas en la región.