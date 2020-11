La soja volvió a subir en Chicago y quedó a un paso del mayor precio en seis años

Mercado de Chicago

El precio de la soja volvió a subir en el mercado de Chicago y bordea de esta forma los US$ 430 la tonelada, mientras que el maíz cerró la sesión con ganancias gracias a una mayor demanda en un contexto de menor oferta a nivel global.

El contrato de enero de la oleaginosa subió US$ 5,97 hasta los US$ 429,81 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por US$ 5,14 para concluir la jornada a US$ 429,35 la tonelada.

Cabe destacar que la primera posición quedó apenas a tres dólares del valor máximo registrado en los últimos seis años: los USD 332,94 del 10 de junio de 2016. Una vez superado, habrá que retroceder hasta agosto de 2014 para encontrar una cotización superior.

Los fundamentos del alza radicaron en la fuerte demanda por la soja norteamericana, en un contexto de "escasos stocks", los cuales podrían continuar a la baja, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La demanda no es solamente china, la cual se lleva el volumen más importante del poroto, sino también interna por su procesamiento y por parte de Brasil, debido a la escases de poroto en su país para abastecer a sus industrias, lo que motivó importaciones.

La harina acompañó la suba, con una mejora del 1,66% (US$ 7,16) a US$ 736,29 la tonelada, mientras que el aceite hizo lo propio en US$ 1,54 para ubicarse en US$ 826,72 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó US$ 1,57 y se ubicó en US$ 165,44 la tonelada, producto de "la fuerte demanda y la menor oferta mundial:, explicó la BCR.

El USDA informó ventas de exportación de 195,000 toneladas de maíz para entrega a México durante el año comercial 2020/2021, mientras Corea del Sur también proyecta incrementar sus importaciones del grano amarillo.

Por último, el trigo cayó US$ 1,01 y se posicionó en US$ 218,72 la tonelada, como consecuencia de mayores exportaciones a las previstas por parte de Francia.