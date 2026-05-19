Antes de su mundial número 18, Enrique Macaya Márquez fue homenajeado con un Martín Fierro a los 91 años

El comentarista se refirió sin nombrarlo explícitamente al programa Fútbol de Primera que se volvió popular en la casa de los argentinos con su presencia. "En un prólogo de uno de mis libros, yo pongo la dedicatoria a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Todos los domingos que ustedes la pasaron entretenidos, y que yo también la pasé entretenido, pero con la obligación de ser un ejemplo. De entregarle a ustedes lo más original pero lo más sano", señaló.

Sobre ese programa, producido por TyC, reivindicó: "Uno necesita el apoyo de distintas empresas, yo tuve mucha suerte. En algún momento, apareció la figura del negro (Claudio) Ávila, de (José) Pepe Santoro... cuando trataron de incursionar con el fútbol. Por esos raros fenómenos, me dejaron a mí desarrollar prácticamente una vida dentro del deporte, fueron mi sostén, fueron mi aliento. Hay que estarles agradecidos a aquellos que nos permiten abrir diferentes caminos".

"Les pido a aquellos que me olvidé que me recuerden con cierto cariño si es posible. Un abrazo y hasta siempre", completó.