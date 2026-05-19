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Antes de su mundial número 18, Enrique Macaya Márquez fue homenajeado con un Martín Fierro a los 91 años

El histórico periodista y comentarista deportivo Enrique Macaya Márquez recibió una distinción por su trayectoria durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro.

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Enrique Macaya Márquez fue homenajeado por su trayectoria en los Premios Martín Fierro. (Foto: captura).

Enrique Macaya Márquez fue homenajeado por su trayectoria en los Premios Martín Fierro. (Foto: captura).

El histórico periodista y comentarista deportivo, Enrique Macaya Márquez, fue homenajeado con un Martín Fierro por su trayectoria, en la previa de lo que será, a los 91 años, su mundial número 18.

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Macaya Márquez fue distinguido desde el escenario por los periodistas Sebastián "El Pollo" Vignolo, Diego Latorre, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. Recibió la distinción junto a su familia de las manos del integrante del Grupo América, Juan Cruz Ávila, hijo de Carlos Ávila, creador de Torneos y Competencias (TyC).

"Me han señalado, me han buscado, me han entregado y me están recompensando con un regalo que puedo agradecer en lo personal. Pero todos ustedes imaginarán que no es tan fácil, no es tan sencillo. Tendría que hacer una nómina de todo lo que me voy a olvidar. Denlo por hecho, me olvidé", dijo Macaya Márquez frente a un público emocionado ante la figura del periodista que inició su carrera a los 15 años.

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El comentarista se refirió sin nombrarlo explícitamente al programa Fútbol de Primera que se volvió popular en la casa de los argentinos con su presencia. "En un prólogo de uno de mis libros, yo pongo la dedicatoria a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Todos los domingos que ustedes la pasaron entretenidos, y que yo también la pasé entretenido, pero con la obligación de ser un ejemplo. De entregarle a ustedes lo más original pero lo más sano", señaló.

Sobre ese programa, producido por TyC, reivindicó: "Uno necesita el apoyo de distintas empresas, yo tuve mucha suerte. En algún momento, apareció la figura del negro (Claudio) Ávila, de (José) Pepe Santoro... cuando trataron de incursionar con el fútbol. Por esos raros fenómenos, me dejaron a mí desarrollar prácticamente una vida dentro del deporte, fueron mi sostén, fueron mi aliento. Hay que estarles agradecidos a aquellos que nos permiten abrir diferentes caminos".

"Les pido a aquellos que me olvidé que me recuerden con cierto cariño si es posible. Un abrazo y hasta siempre", completó.

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