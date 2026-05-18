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El pase de factura de una famosa que se escuchó al aire en los Martín Fierro 2026: "¡Me despedí sin un premio!"

Una figura de la TV no ocultó su opinión sobre una polémica decisión de APTRA en la entrega de los Premios Martín Fierro 2026.

18 may 2026, 23:25
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Yanina Latorre subió junto a Ángel de Brito a recibir el premio de LAM como mejor programa de interés en la noche de los Martín Fierro 2026. En el escenario, la angelita aprovechó para hacer un pase de factura a APTRA.

"Me hubiese gustado que Yanina esté nominada, que se despidió el año pasado de LAM", dijo el conductor y la rubia no se quedó atrás.

"Chicos, me despedí del panelismo sin un premio... ¡Media pila!", acotó Yanina, dirigiendo su reacción a los integrantes de APTRA.

Santiago del Moro no demoró y fue directo al hueso con la conductora de SQP. "Yanina, ¿querés decir algo que no ganaste?", le consultó. "¡No! ¡Yo soy feliz! Ganamos con LAM, que yo soy parte. ¡El año que viene me toca, amor!", cerró Yanina.

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¿Qué dijo Ángel de Brito al recibir su galardón por LAM en los Premios Martín Fierro 2026?

Al recibir el premio como mejor programa de interés general por LAM en los Martín Fierro 2026, Ángel de Brito subió al escenario del Hotel Hilton junto a su equipo y aprovechó el micrófono para destacar la independencia editorial que tiene el ciclo dentro de la televisión argentina.

"Gracias a la gente de América que nos dejan hacer el programa como queremos, que eso es muy difícil en la tele. A todos los que laburamos para hacer lo mejor posible en este medio sin cosas, gracias. Gracias APTRA. ¡Aguante LAM!", lanzó el conductor ante el aplauso del salón.

El discurso fue breve pero contundente, fiel al estilo del programa: sin vueltas y con personalidad. De Brito celebró el reconocimiento junto a quienes forman parte del día a día del ciclo, dejando en claro que el secreto detrás del éxito de LAM es justamente esa libertad para hacer televisión a su manera.

     

 

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