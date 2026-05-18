El pase de factura de una famosa que se escuchó al aire en los Martín Fierro 2026: "¡Me despedí sin un premio!"

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¿Qué dijo Ángel de Brito al recibir su galardón por LAM en los Premios Martín Fierro 2026?

Al recibir el premio como mejor programa de interés general por LAM en los Martín Fierro 2026, Ángel de Brito subió al escenario del Hotel Hilton junto a su equipo y aprovechó el micrófono para destacar la independencia editorial que tiene el ciclo dentro de la televisión argentina.

"Gracias a la gente de América que nos dejan hacer el programa como queremos, que eso es muy difícil en la tele. A todos los que laburamos para hacer lo mejor posible en este medio sin cosas, gracias. Gracias APTRA. ¡Aguante LAM!", lanzó el conductor ante el aplauso del salón.

El discurso fue breve pero contundente, fiel al estilo del programa: sin vueltas y con personalidad. De Brito celebró el reconocimiento junto a quienes forman parte del día a día del ciclo, dejando en claro que el secreto detrás del éxito de LAM es justamente esa libertad para hacer televisión a su manera.