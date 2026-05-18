El video del fogoso beso de Ian Lucas a La Reini Gonet tras ganar el Martín Fierro

Qué dijo Ian Lucas tras ganar el Premio Martín Fierro
Luego de quedarse con el Premio Martín Fierro a la Revelación gracias a su destacado desempeño en MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Tras imponerse en una categoría muy competitiva junto a Sofía Gonet y Laura Grandinetti, al joven talento le llegó la hora de tomar el micrófono y brindar su discurso frente a toda la audiencia.
Visiblemente movilizado por el reconocimiento y todavía atravesado por la adrenalina del triunfo, el youtuber agradeció el apoyo del público, recordó su paso por el reality culinario y compartió grandes palabras en una noche que quedará marcada como una de las más importantes de su trayectoria.
“No tenía preparado nada. La frutilla del postre después de lo que pasó en MasterChef. Agradecerle a mis compañeros, que fueron parte; a Wanda (Nara), que fue muy parte de esto; a mi equipo y a toda la gente de Telefe, que confió en mí", expresó Lucas muy emocionado.
Además, agradeció el trato: "Venía de un mundo nuevo, totalmente distinto. Me aceptaron muy bien acá, en la tele, con otro público. Estoy muy feliz y agradecido. Gracias a la gente que nos acompañó en todas las cenas, fue un proyecto muy lindo".