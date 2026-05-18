A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡No dudó!

El video del fogoso beso de Ian Lucas a La Reini Gonet tras ganar el Martín Fierro

Ian Lucas celebró su triunfo en los Martín Fierro, donde volvió a imponerse sobre La Reini Gonet, y justamente fue junto a la influencer que protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. Mira el beso.

18 may 2026, 23:58
Banner seguínos en google Primicias Ya
El video del fogoso beso de Ian Lucas a La Reini Gonet tras ganar el Martín Fierro
El video del fogoso beso de Ian Lucas a La Reini Gonet tras ganar el Martín Fierro

El video del fogoso beso de Ian Lucas a La Reini Gonet tras ganar el Martín Fierro

Ian Lucas se quedó con el premio Revelación en los Martín Fierro de Televisión gracias a su destacado paso por MasterChef Celebrity (Telefe), donde logró consagrarse campeón tras imponerse en la gran final ante la Reini Gonet.

Pero más allá del reconocimiento, hubo un gesto que rápidamente se robó todas las miradas. Apenas escuchó su nombre, incluso antes de subir al escenario para recibir la estatuilla, el youtuber decidió compartir el momento con Sofía y protagonizó una escena que no pasó desapercibida. En medio de la emoción y la euforia por el triunfo, Ian la tomó del rostro y le dio dos besos en el cuello frente a todos los presentes.

Leé también

El enojo del representante de Ian Lucas con Paula Varela por una delicada situación con Eva Anderson

El enojo del representante de Ian Lucas con Paula Varela por una delicada situación con Eva Anderson

El gesto alimentó todavía más los rumores sobre una posible relación entre ambos, que ya venían creciendo desde el final de su paso por el reality culinario, donde construyeron una conexión que dio mucho de qué hablar entre el público. Sin embargo, pese a las especulaciones y a la química que mostraron en más de una ocasión, tanto Ian como La Reini sostuvieron siempre que entre ellos existía solamente una amistad.

Embed

Qué dijo Ian Lucas tras ganar el Premio Martín Fierro

Luego de quedarse con el Premio Martín Fierro a la Revelación gracias a su destacado desempeño en MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Tras imponerse en una categoría muy competitiva junto a Sofía Gonet y Laura Grandinetti, al joven talento le llegó la hora de tomar el micrófono y brindar su discurso frente a toda la audiencia.

Visiblemente movilizado por el reconocimiento y todavía atravesado por la adrenalina del triunfo, el youtuber agradeció el apoyo del público, recordó su paso por el reality culinario y compartió grandes palabras en una noche que quedará marcada como una de las más importantes de su trayectoria.

“No tenía preparado nada. La frutilla del postre después de lo que pasó en MasterChef. Agradecerle a mis compañeros, que fueron parte; a Wanda (Nara), que fue muy parte de esto; a mi equipo y a toda la gente de Telefe, que confió en mí", expresó Lucas muy emocionado.

Además, agradeció el trato: "Venía de un mundo nuevo, totalmente distinto. Me aceptaron muy bien acá, en la tele, con otro público. Estoy muy feliz y agradecido. Gracias a la gente que nos acompañó en todas las cenas, fue un proyecto muy lindo".

Ian Lucas

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ian Lucas Sofía Gonet

Lo más visto