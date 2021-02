La soja picó en punta en Chicago, pero es la contracara del maíz y el trigo

La oleaginosa tiene una gran demanda en Estados Unidos.

En el mercado de granos de Chicago, en Estados Unidos, la soja mostró leves ganancias en sus precios futuros durante el arranque de la jornada. Impulsada por la intensa demanda la oleaginosa aumentó US$ 0,5 la tonelada en la posición marzo, hasta US$ 509,3.

Esto marca una suba del 68% más que la registrada hace once meses atrás, según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Aceite y harina, también en alza

En ese contexto, el aceite y la harina se negoció a valores récord de US$ 1046,7 y US$ 446,7 la tonelada para marzo, respectivamente, muy por encima de los US$ 680 y US$ 316 pactados en mayo del año pasado.

El maíz, con un arranque en baja

Los contratos de maíz arrojaron un descenso de US$ 0,2, hasta US$ 217,2 la tonelada, un 82% más que hace nueve meses. Esto se dio en una rueda de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, luego de las subas de la jornada de ayer.

El trigo no muestra una buena jornada

La BCR también reportó la situación para el trigo. El valor del cereal, por su parte, cayó temprano US$ 3 por tonelada hasta US$ 238,6 (para marzo), un 41% más que hace cinco meses atrás luego del fuerte incremento en la víspera y ante el clima frío en el cinturón de granos de EEUU.