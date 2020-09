Por mano propia: productores se organizan para desalojar tomas de tierras

Productores se movilizan ante la falta de respuestas

Hartos de esperar el accionar de la Justicia, productores agropecuarios de Tucumán decidieron organizarse formalmente para repeler cualquier intento de usurpación en sus campos.

La decisión fue anunciada por Roberto Palomo, referente de la entidad rural Apronor, tal como adelantaron distintos medios de la provincia. El dirigente detalló que la decisión fue tomada cuando supieron de los problemas que tuvo que afrontar uno de sus miembros cuando avanzaron sobre su propiedad.

Advirtió que "es una postura que hubiéramos preferido no tomar", pero que justificó al señalar que si personas como Juan Grabois dicen que ocupar no es usurpar sin que haya respuesta del Estado, "a nosotros no nos queda otra alternativa que defender lo que nos pertenece".

También destacó que "tomamos esta decisión porque nos sentimos desprotegidos por el Estado", dijo según reproduce La Gaceta.

El acuerdo consiste en que en caso de que algún ruralista sufriera el ingreso de usurpadores a sus tierras, entre todos acudirán a desalojarlos, de manera inmediata, sin necesidad de acudir a la Justicia.

En paralelo a lo que pasa en el conurbano bonaerense y también en la Patagonia, con el problema mapuche, en Tucumán días atrás también se registraron distintas tomas de tierras.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga destacó que se trata de un problema "muy serio" y que ninguno de los dirigentes políticos se expresó por los dichos de Grabois. "El Estado debe tomar cartas en el asunto de manera urgente. Es una cuestión social que puede detonar en cualquier momento", expresó.