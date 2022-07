Alivio para los fertilizantes: el Banco Central flexibilizó la compra de dólares para el campo

Captura.PNG Cerruti habló de las medidas del Banco Central destinadas a la compra de dólares para fertilizantes.

"El plan de trabajo implica sostener el plan económico y el rumbo económico", señaló. Y sostuvo que “Estamos en un momento de crecimiento que hay que sostener. La industria creció interanualmente 11,9%”.

“Las medidas del Banco Central anuncian que hay menos restricciones para la compra de fertilizantes. Si entendemos que hay más restricciones porque no se puede comprar en cuotas en el free shop, y no entendemos que hay menos restricciones para que entren fertilizantes para que el agro pueda efectivamente plantar y tener una buena cosecha, me parece que estamos confundidos con respecto a las prioridades que tiene que tener un Gobierno y un Estado”, declaró Cerruti.

09 Banco Central El comunicado del Banco Central apuntó a los fertilizantes, pero también a los fitosanitarios.

Banco Central: más dólares para los fertilizantes

La entidad que dirige Miguel Pesce lanzó un guiño al campo y flexibilizó el acceso a dólares para quienes compren fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país.

Además redujo de 365 a 60 días el plazo para acceder divisas para abonar insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, en la medida que simultáneamente se liquiden anticipos o prefinanciaciones de exportaciones.