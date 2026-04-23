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El dólar mayorista subió y tocó su nivel más alto en más de dos semanas

La divisa avanzó 1% y cerró en $1.392 en una jornada con menor volumen operado, mientras el mercado espera un repunte por emisiones de deuda y liquidaciones del agro, en un contexto de acumulación sostenida de reservas del Banco Central.

El dólar mayorista subió y tocó su nivel más alto en más de dos semanas

El mercado cambiario registró una menor actividad este jueves, con un volumen operado en el segmento de contado de USD 390,8 millones, por debajo de las jornadas previas. En ese contexto, el dólar mayorista avanzó 14 pesos (1%) y cerró en $1.392, su valor más alto desde el 7 de abril.

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A pesar de la caída en las operaciones, se espera un repunte en el corto plazo impulsado por nuevas emisiones de deuda y el ingreso de divisas del sector exportador. Entre ellas se destacan la colocación de Obligaciones Negociables de Edenor por USD 550 millones, una nueva emisión en dólares de Chubut y mayores liquidaciones del agro.

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Dentro del esquema de bandas cambiarias, cuyo techo se ubica en $1.691,90, el tipo de cambio oficial todavía se mantiene con una brecha de 299,90 pesos (21,5%) respecto de ese límite.

En el segmento minorista, el dólar ofrecido por el Banco Nación subió 15 pesos (1,1%) y se ubicó en $1.415 para la venta, acumulando un incremento de 0,7% en lo que va de abril. En paralelo, el dólar blue también registró una leve suba de cinco pesos (0,4%) y cerró en $1.420, mientras que la cotización para la compra quedó en $1.400, por encima de los $1.365 que se pagan en bancos.

Los contratos de dólar futuro mostraron subas generalizadas de entre 0,9% y 1,1%. La posición con mayor volumen, correspondiente a fines de abril, se negoció a $1.396.

En el plano financiero, la provincia de Chubut avanza con la emisión de un bono internacional por hasta USD 550 millones bajo legislación de Nueva York. El objetivo es refinanciar deuda mediante la recompra de títulos con vencimiento en 2030. El instrumento tendrá un plazo de diez años y una vida promedio de 6,6 años, con respaldo en regalías petroleras. Además, incluye una oferta de recompra en efectivo de los BOCADE 2030, de los cuales restan USD 256 millones.

Esta operación se suma a una serie de colocaciones provinciales recientes que, junto a Santa Fe y Córdoba, ya lograron captar unos USD 2.500 millones en los mercados.

Por su parte, el Banco Central mantiene un ritmo sostenido de acumulación de reservas y suma 72 ruedas consecutivas con saldo comprador, con un total de USD 6.489 millones adquiridos. Bajo la conducción de Santiago Bausili, la entidad ya superó el ritmo previsto de compras en el mercado y alcanzó más del 60% de su meta anual a mediados de abril, lo que permite proyectar que las reservas podrían llegar a USD 17.000 millones hacia fines de 2026.

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