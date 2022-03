Axel Kicillof y un mensaje al campo: "Hay que buscar un equilibrio entre mercado interno y exportaciones"

“Cuando hablo del tema parece “Odol pregunta”: ¿agro o industria? ¿Interior o Conurbano? ¿Finanzas o producción? Bueno, lo mismo me dicen con mercado interno o mercado de exportación. Yo donde voy hago reuniones y me siento con los productores agropecuarios y charlamos. Y yo les digo que se pongan en el lugar del gobernante que necesita abastecer al mercado interno y al mismo tiempo favorecer las exportaciones”, remarcó Kicillof en una charla con La Red Rural (AM 910) en Expoagro, de la cual participó junto a su ministro de Seguridad Sergio Berni.