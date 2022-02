¿Cómo encontrar trabajo en el campo? Un influencer creó una bolsa de empleos y busca dar una mano

“La Bolsa de Trabajo está pensada para que quien tenga experiencia en ganadería, como gente vinculada a las producciones bovinas, ovinas, caprinas o también en lo equino o porcino, o veterinarios incluso, puedan dejar su currículum para que esté al alcance de las compañías”, explicó Riboldi a A24.com Agro.

Bruno "la Joya agro" llama "María" a su ternero tras los dichos de la cantante María Becerra

El espacio también puede ser aprovechado por quienes tengan experiencia en el mundo agrícola en general, pero a la vez, en la solapa “Profesionales”, también pueden sumarse quienes tengan alguna profesión que no necesariamente esté vinculada con el campo, pero que al fin y al cabo busque dar con una nueva oportunidad.

No es condición tener alguna formación académica para dejar los datos en la Bolsa: el objetivo también es ayudar a quienes tienen su oficio y busquen trabajo manual y de permanencia en el campo, como peones y puesteros rurales.

“Es libre y gratuito, no tiene ningún tipo de costo. Cualquier persona puede cargar su currículum con foto y guardar sus datos en la Bolsa. Me tocó a mí en algún momento de buscar trabajo en el campo y sé que no es fácil. Aunque sea con ayudar a que una persona consiga un nuevo trabajo y a la vez contribuir a lo que esté requiriendo algún empresario, me haría muy feliz”, contó Riboldi.

Bruno Riboldi - María Becerra.jpg

La idea que fue tomando su propia forma

Su alto perfil en Instagram hizo lo suyo y con el paso del tiempo sus consejos para los productores agropecuarios fueron ganando fieles. También por sus historias personales y su cariño hacia los animales: desde su oveja Cármen hasta su ternera “María”, a quien decidió bautizar así en respuesta a la popular cantante María Becerra. ¿El motivo? La artista había criticado en duros términos a las producciones agropecuarias.

Hoy María, su mascota, se encamina para su primer año y ya superó los 100 kilos de peso.

También, A24.com Agro entrevistó a La Joya en su ciclo de Instagram en julio del año pasado.

“En todo este tiempo me contactaron muchas personas para que les pueda dar una mano, ya sea porque querían ver la posibilidad de contactarse con empresas o como para consultarme por alguna oportunidad que les pudiera dar yo en alguno de mis establecimientos”, contó. Hoy La Joya se especializa en la cría de la raza Aberdeen Angus y también a lo agrícola, en la zona de Tornquist, en el sur de Buenos Aires.

¿Un espacio de foros para estudiantes?

Uno de los objetivos de la página es vincular también a los estudiantes, quienes también pueden acercar su currículum a la Bolsa de Trabajo. Para ellos, además, Riboldi evalúa crear a futuro “foros de debate”, para hablar sobre diferentes técnicas productivas en el agro y temas de interés para el sector y los estudiantes.

El año pasado había organizado “La Copa Agro”, un torneo que protagonizó en Instagram y que tuvo como fin juntar fondos para el equipamiento en distintas universidades nacionales del país. Más de 100.000 seguidores se hicieron eco y siguieron las instancias de eliminación directa, que se dio a través de las historias de Instagram.

bruno.jpg

La movida logró juntar más de $70.000, cinco computadoras y programas de capacitación para los estudiantes.

“Mi mensaje siempre será que estudien, mientras tengan la posibilidad. Aunque lleve tiempo", indicó Riboldi, quien se recibió de joven en la Universidad Nacional de Rosario y luego se fue a estudiar una especialización en producciones agropecuarias en la Universidad de Kentucky, en Estados Unidos.

"Hay que darle una oportunidad a la universidad porque además el campo es uno de los motores de este país. Siempre genera puestos de trabajo, pero es un rubro competitivo a nivel global y hay que estar formado”, aconsejó.