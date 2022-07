Coninagro pone en duda su participación en el paro del campo y plantea que la decisión no fue consensuada en la Mesa de Enlace

Y reveló que al momento de comunicarse la medida de fuerza, el pasado 29 de junio por la tarde en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo, Coninagro no tenía una posición tomada ni comunicada sobre el tema.

"No estábamos enterados en ese momento de que se iba a mencionar el cese de comercialización", apuntó.

iannizzotto coninagro.jpg El presidente de Coninagro habló del paro convocado por la Mesa de Enlace.

¿Cuándo decidirá Coninagro su participación en el paro?

El presidente de la entidad aseguró que "la Mesa de Enlace está esperando nuestra contestación".

"Nosotros estamos trabajando en la Cámara de Diputados con el anexo agroindustrial. Anoche estuvimos reunidos con todas las entidades, yo he consultado con mi federación y esperemos que mañana demos la respuesta", afirmó.

En la oportunidad del anuncio de la jornada de protesta, el 29 de junio, si bien Coninagro estuvo presente en la conferencia de prensa que realizó la Mesa de Enlace, no fue Carlos Iannizzotto quien estuvo sentado junto a los otros tres presidentes que componen el espacio. Fue el turno de Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro y hombre fuerte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

"No estábamos enterados", reafirmó Iannizzotto. "La realidad es esa. Se hizo una foto con todas las entidades y el documento que estaba, ustedes lo habrán tenido. No hablaron nunca de un cese de comercialización, luego las entidades lo decidieron y frente a eso Coninagro dice 'la dinámica interna de estas entidades, las nuestras, con tanta convulsión externa que no ayudan y las bases presionan, y los dirigentes por ahí no tenemos tiempo de consultar'", contó.

"Nosotros estamos consultando, pero yo contesto la pregunta: no estábamos enterados del cese de comercialización. Por eso ha habido mucho revuelo en esta casa", concluyó Iannizzotto.

Tanto el presidente como otras fuentes de la entidad sin embargo remarcaron que la intención es que adherirse al paro agropecuario con el resto de las entidades de la Mesa de Enlace.