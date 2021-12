Contrabando con valor agregado: la AFIP decomisó un cargamento de burlanda de maíz en Entre Ríos

BURLANDA.jpg El aspecto de la burlanda seca, uno de los derivados del bioetanol y que tenía como destino ilegal, presuntamente, España.

Si bien no trascendió el nombre de la firma, desde AFIP explicaron que "por esta razón la empresa fue dada de alta en la base de contribuyentes no confiables". Lo que buscan con este método es registrar exportaciones que no cuentan con acreditaciones bancarias, ni tener registrados trabajadores en relación de dependencia y tampoco haber realizado pago alguno ante AFIP-DGI.

Este hecho se descubrió luego de constatar una firma apócrifa ante la Aduana. Por ese motivo la DGI y la DGA llevaron a cabo la interdicción de las 226 toneladas de burlanda de maíz, procedimiento en el que participó la Gendarmería como fuerza de seguridad.

La mercadería decomisada permanecerá a bordo de los ocho camiones, en custodia de Gendarmería Nacional Argentina.

Hace casi un mes la AFIP llevó a cabo el mayor decomiso de granos en la historia del organismo: se trató de más de 8100 toneladas de maíz, equivalente a más de 300 camiones, que se encontraban almacenadas en depósitos del puerto de Campana. La empresa pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.