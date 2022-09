"Este sistema no funciona": describen el impacto del "dólar soja" sobre la oferta de biodiesel para el corte del gasoil

“La situación hoy es mala. Con el dólar soja, en términos de pesos, el precio del aceite crudo de soja se disparó y eso hace que el precio que había publicado la Secretaría de Energía para septiembre de $220.000 por tonelada en el segmento regulado, no sea remunerativo, no cubra los costos. Y por otro lado en el segmento libre que habilitó el DNU 330 sobre el corte transitorio que se extiende hasta mediados de octubre sumado a que el precio del gasoil en los mercados internacionales cayó bastante en los últimos tiempos, no dan los números”, graficó.