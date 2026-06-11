La hija de 18 años de Abel Pintos se fue de la Argentina y explicó por qué tomó la decisión

Abel Pintos siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida privada y familiar constituida junto a su esposa Mora Calabrese y sus tres hijos, Guillermina, Agustín y Rosario.
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La hija del cantante Abel Pintos y Mora Calabrese se instaló hace un tiempo en el exterior y desde las redes sociales explicó las razones de su salida del país.
Abel Pintos siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida privada y familiar constituida junto a su esposa Mora Calabrese y sus tres hijos, Guillermina, Agustín y Rosario.
Lo cierto es que desde las redes sociales, Guillermina, hija mayor del artista y la empresaria, compartió detalles de su nueva experencia de vida en el exterior tras dejar la Argentina e instalarse en Australia, a miles de kilómetros.
Con 18 años, la joven contó el motivo de su decisión de instalarse en el exterior y que tiene que ver con estudiar inglés y perfeccionar en el idioma en un reconocido instituto.
A través de algunas consultas a sus seguidores de Instagram, Guillermina comentó cómo es su día a día en la ciudad de Sidney, donde reconoció con humor estar "cansada de cocinar".
“Buenas noches para mí. Estoy estudiando inglés en el campus internacional de EF Sydney”, comentó la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese desde sus historias.
La joven remarcó que esta es su segunda experencia lejos de la Argentina con fines educativos y profesionalización: “Viajé por segunda vez, ya fui estudiante en EF Santa Bárbara y elegí EF Sydney como mi segundo destino”, contó.
Y dejó en claro que todo marcha de la mejor manera ante la consulta de otro usuario: "Súper bien, gracias! Estoy muy contenta y agradecida de haber podido viajar. Un poco aburrida de cocinar igual, no voy a mentir", cerró entusiasmada sobre su presente.
El participante Lorenzo Fiorotto se presentó en el programa Es mi sueño (El Trece) y pese a su marcado error al cantar Color esperanza de Diego Torres logró emocionar a todo el jurado y en especial a Abel Pintos.
“Escuchá Lorenzo: comenzó la canción, te equivocaste la letra, dijiste dos veces la misma estrofa. Lejos de entrar en pánico con eso, que hace temblar a más de un gigante, lo que decidiste fue que, ya que ibas a decir dos veces lo mismo, decirlo una vez más, hermoso que la anterior”, le dijo Abel Pintos.
“Avanzó la canción y defendiste una canción que no te quedaba cómoda en la tonalidad y cantaste en el lugar que tenías que cantar. Y cuando te fuiste a un lugar cómodo, tuviste ideas y no te pasaste de rosca con eso. Lo hiciste muy preciso, estoy como loco, te felicito amiguito”, agregó el artista emocionado ante la superación del adolescente.
Y Joaquín Levinton cerró las devoluciones con sentidas palabras: “Yo no soy padre, soy bastante infantil, así que te voy a evaluar de otro lado. Me pareció que la vez anterior cantaste mejor, la canción no te quedaba muy bien. Para la elección de la próxima canción, tengas en cuenta cómo la vas a transitar. Si fuese tu padre, quisiera que seas mi hijo. ¿Te molestaría llamarme papá?", y el participante le respondió con humor: “Gracias, papá”.