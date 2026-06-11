La hija de 18 años de Abel Pintos se fue de la Argentina y explicó por qué tomó la decisión

“Buenas noches para mí. Estoy estudiando inglés en el campus internacional de EF Sydney”, comentó la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese desde sus historias.

La joven remarcó que esta es su segunda experencia lejos de la Argentina con fines educativos y profesionalización: “Viajé por segunda vez, ya fui estudiante en EF Santa Bárbara y elegí EF Sydney como mi segundo destino”, contó.

Y dejó en claro que todo marcha de la mejor manera ante la consulta de otro usuario: "Súper bien, gracias! Estoy muy contenta y agradecida de haber podido viajar. Un poco aburrida de cocinar igual, no voy a mentir", cerró entusiasmada sobre su presente.

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Se confundió la letra pero igual emocionó a Abel Pintos en Es mi sueño

El participante Lorenzo Fiorotto se presentó en el programa Es mi sueño (El Trece) y pese a su marcado error al cantar Color esperanza de Diego Torres logró emocionar a todo el jurado y en especial a Abel Pintos.

“Escuchá Lorenzo: comenzó la canción, te equivocaste la letra, dijiste dos veces la misma estrofa. Lejos de entrar en pánico con eso, que hace temblar a más de un gigante, lo que decidiste fue que, ya que ibas a decir dos veces lo mismo, decirlo una vez más, hermoso que la anterior”, le dijo Abel Pintos.

“Avanzó la canción y defendiste una canción que no te quedaba cómoda en la tonalidad y cantaste en el lugar que tenías que cantar. Y cuando te fuiste a un lugar cómodo, tuviste ideas y no te pasaste de rosca con eso. Lo hiciste muy preciso, estoy como loco, te felicito amiguito”, agregó el artista emocionado ante la superación del adolescente.

Y Joaquín Levinton cerró las devoluciones con sentidas palabras: “Yo no soy padre, soy bastante infantil, así que te voy a evaluar de otro lado. Me pareció que la vez anterior cantaste mejor, la canción no te quedaba muy bien. Para la elección de la próxima canción, tengas en cuenta cómo la vas a transitar. Si fuese tu padre, quisiera que seas mi hijo. ¿Te molestaría llamarme papá?", y el participante le respondió con humor: “Gracias, papá”.