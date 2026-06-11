La inesperada confesión de la mamá de L-Gante sobre el romance de su hijo con Wanda Nara: “Lo veía...”

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Lejos de esquivar la consulta, Claudia Valenzuela reconoció que la noticia la tomó completamente por sorpresa. “Y, era una parada difícil porque Wanda era Wanda. Y de repente decís: ‘¿con mi hijo?’. Viste que decís es algo que nunca lo ibas a pensar”, expresó con sinceridad al recordar aquel momento.

La madre del artista señaló además que, antes de que la relación se hiciera realidad, jamás había imaginado una situación semejante. “Lo veía lejano, ¿me entendés? Pero bueno, era real, se había dado y yo lo tomaba bien”, aseguró.

Con el correr de los meses, la mamá de L-Gante también tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Wanda Nara, experiencia que modificó por completo la imagen que tenía de ella. Según contó, el trato cercano le permitió descubrir una faceta muy distinta a la que suele verse públicamente.

“Después, al tiempo bastante largo la conocí y era una persona normal, una persona tratable, una persona de todos los días”, concluyó, dejando en claro la buena impresión que le causó la conductora una vez que pudieron compartir tiempo juntas.

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Qué es de la vida de Elián L-Gante Valenzuela después de su romance con Wanda Nara

Tras su mediático romance con Wanda Nara, Elián “L-Gante” Valenzuela atraviesa una etapa diferente, enfocada en su vida personal y en su carrera artística. Luego de la separación, el referente de la cumbia 420 dejó en claro en distintas entrevistas que el vínculo amoroso con la empresaria quedó atrás, aunque mantienen contacto de manera ocasional.

En los últimos meses, el cantante optó por un perfil más bajo y puso el foco en sus proyectos musicales y en su bienestar personal. A través de sus redes sociales compartió reflexiones sobre la importancia de priorizarse y seguir adelante tras años de intensa exposición mediática.

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Además, L-Gante volvió a acercarse a sus raíces en General Rodríguez, donde celebró su cumpleaños rodeado de familiares y amigos. En esta nueva etapa, su hija Jamaica ocupa un lugar central en su vida, mientras el artista busca consolidarse profesionalmente lejos de los escándalos que marcaron su relación con Wanda Nara.