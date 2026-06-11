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La inesperada confesión de la mamá de L-Gante sobre el romance de su hijo con Wanda Nara: "Lo veía..."

Claudia Valenzuela habló sobre el vínculo de su hijo L-Gante con Wanda Nara, recordó cómo recibió la noticia del romance y confesó cuáles fueron sus sensaciones al enterarse de la relación.

11 jun 2026, 10:40
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La inesperada confesión de la mamá de L-Gante sobre el romance de su hijo con Wanda Nara: “Lo veía...”
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Sin duda alguna, la relación entre Elián “L-Gante” Valenzuela y Wanda Nara fue una de las más comentadas del mundo de la farándula en los últimos tiempos. Entre rumores, separaciones, reconciliaciones y constantes apariciones públicas, el vínculo entre el cantante y la empresaria estuvo siempre bajo la mirada de los medios. Sin embargo, detrás de toda esa exposición hubo una historia que, según su entorno más cercano, tuvo un significado muy importante para el artista.

Quien se refirió recientemente al romance fue Claudia Valenzuela, madre del referente de la cumbia 420, durante una entrevista en el ciclo de streaming No tan pronto. Allí habló de cómo atravesó su hijo esa etapa sentimental y dejó al descubierto que los sentimientos de L-Gante hacia Wanda fueron mucho más profundos de lo que muchos imaginaban.

Al recordar la manera en que el músico manejaba sus relaciones amorosas, Claudia explicó que no solía involucrarse demasiado en sus decisiones sentimentales. “Él podía a lo mejor decirme algo, pero no pedir consejo”, comentó, dando a entender que su hijo prefería resolver por sí mismo los asuntos del corazón.

En medio de la conversación, uno de los integrantes del programa quiso saber cuál había sido su reacción cuando tomó conocimiento de que el cantante estaba comenzando una relación con una de las mujeres más famosas y mediáticas del país. “¿Te pusiste feliz o sabías que era una parada difícil porque ibas a poner mediáticamente al mundo Wanda?”, le preguntaron.

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Lejos de esquivar la consulta, Claudia Valenzuela reconoció que la noticia la tomó completamente por sorpresa. “Y, era una parada difícil porque Wanda era Wanda. Y de repente decís: ‘¿con mi hijo?’. Viste que decís es algo que nunca lo ibas a pensar”, expresó con sinceridad al recordar aquel momento.

La madre del artista señaló además que, antes de que la relación se hiciera realidad, jamás había imaginado una situación semejante. “Lo veía lejano, ¿me entendés? Pero bueno, era real, se había dado y yo lo tomaba bien, aseguró.

Con el correr de los meses, la mamá de L-Gante también tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Wanda Nara, experiencia que modificó por completo la imagen que tenía de ella. Según contó, el trato cercano le permitió descubrir una faceta muy distinta a la que suele verse públicamente.

“Después, al tiempo bastante largo la conocí y era una persona normal, una persona tratable, una persona de todos los días”, concluyó, dejando en claro la buena impresión que le causó la conductora una vez que pudieron compartir tiempo juntas.

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Qué es de la vida de Elián L-Gante Valenzuela después de su romance con Wanda Nara

Tras su mediático romance con Wanda Nara, Elián “L-Gante” Valenzuela atraviesa una etapa diferente, enfocada en su vida personal y en su carrera artística. Luego de la separación, el referente de la cumbia 420 dejó en claro en distintas entrevistas que el vínculo amoroso con la empresaria quedó atrás, aunque mantienen contacto de manera ocasional.

En los últimos meses, el cantante optó por un perfil más bajo y puso el foco en sus proyectos musicales y en su bienestar personal. A través de sus redes sociales compartió reflexiones sobre la importancia de priorizarse y seguir adelante tras años de intensa exposición mediática.

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Además, L-Gante volvió a acercarse a sus raíces en General Rodríguez, donde celebró su cumpleaños rodeado de familiares y amigos. En esta nueva etapa, su hija Jamaica ocupa un lugar central en su vida, mientras el artista busca consolidarse profesionalmente lejos de los escándalos que marcaron su relación con Wanda Nara.

     

 

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