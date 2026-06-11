AUH por discapacidad: ANSES confirmó un pago de $471.915 en junio

Se trata del valor bruto de la prestación correspondiente al sexto mes del año, luego de la aplicación del incremento del 2,58%.

La AUH por discapacidad no tiene límite de edad para el hijo beneficiario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo y se cuente con la documentación correspondiente.

Los nuevos montos de ANSES para junio

Además de la actualización de la AUH por discapacidad, ANSES difundió los importes vigentes para las principales asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.

AUH por hijo con discapacidad: $471.915.

Asignación Familiar por Hijo: $72.474.

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $235.967.

Desde el organismo aclararon que los valores informados para la AUH y la AUH por discapacidad corresponden al monto total asignado por cada hijo beneficiario.

En tanto, las cifras correspondientes a las asignaciones familiares representan el valor del primer tramo de ingresos contemplado dentro de la escala vigente.

Calendario de pagos AUH Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Quiénes pueden cobrar la AUH por discapacidad

La prestación está destinada a madres, padres o titulares responsables de hijos con discapacidad que cumplan con los requisitos exigidos por ANSES.

Entre las condiciones principales se encuentran:

Contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Residir en Argentina.

Mantener actualizados los datos personales y familiares ante ANSES.

Cumplir con las condiciones establecidas para acceder a la Asignación Universal por Hijo.

Una de las principales diferencias respecto de la AUH tradicional es que, en los casos de discapacidad, no existe límite de edad para el hijo beneficiario.

Cuándo cobra la AUH en junio de 2026

ANSES ya confirmó el calendario de pagos correspondiente a junio para los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

Las fechas de cobro quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Cabe recordar que los beneficiarios con DNI finalizado en 5 cobrarán el 16 de junio debido al feriado nacional del día 15, que obligó a modificar parcialmente el cronograma de pagos.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Los titulares de la AUH y de la AUH por discapacidad pueden verificar la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La consulta también se encuentra disponible a través de la aplicación oficial del organismo, donde cada beneficiario puede acceder a la información detallada de su prestación y a la liquidación mensual correspondiente.