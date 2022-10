Fin de la media res: tras una charla entre Massa y los matarifes podría haber una solución al conflicto por el troceo

Rafael es el hombre de remera negra y anteojos que conversa con el ministro en el campo de Las Heras al finalizar el acto. La imagen fue tomada al pie del escenario y luego de las palabras del líder del Frente Renovador acerca del “Programa Avanzar Productivo”, que tiene como principales destinatarios a los productores agrícolas de soja y maíz. Por eso, la presencia matarife llamó la atención entre los funcionarios y los medios de prensa que llegaron al lugar.

Massa Las Heras.jpeg La visita de Sergio Massa a Las Heras tenía como protagonistas al maíz y la soja. Pero la carne también fue parte del debate.

“Massa nos dijo que se iba a ocupar. Por eso estaremos esperando una respuesta a través de algún funcionario que nos haga llegar su comentario”, dijo Rafael, quien reconoció que el encuentro fue el objetivo central de la visita a Las Heras: “Nos presentamos ahí porque sabíamos que iba a estar él, pero también Juan José Bahillo (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca), Luciano Zarich, José María “Cacho” Romero (subsecretario de Ganadería y Producción Animal), Jorge Solmi (secretario de Coordinación Federal Agropecuaria) y todos los funcionarios del área”.

“Corresponde a la cartera de ellos nuestro reclamo”, sintetizó.

CAMyA es uno de los sectores de la cadena cárnica que plantea que la implementación del troceo derivará entre otras cosas en un aumento del precio de la carne. Tal como contó A24.com Agro hace algunos días el sector también apuntó contra el Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC, defensores de la medida. Los matarifes entienden que el troceo, en estas condiciones, genera grandes diferencias en la cadena. Hablan de “deslealtades comerciales”. La respuesta de los exportadores es clara: “La media res es arcaica. ¿Qué garantía de sanidad le podemos dar a los mercados internacionales si andamos con medio animal al hombro?”.

leonardo rafael.jpg Leonardo Rafael, titular de CAMyA. Los matarifes pudieron hablar con Sergio Massa por el troceo de la carne.

¿Una salida al conflicto?

Una vez que Massa y Bahillo dejaron el predio, el debate siguió con los subsecretarios Romero y Zarich. Allí los matarifes ahondaron en lo que le pidieron al ministro y plantearon algún paliativo. ¿Cuál? Entre las opciones aparece la posibilidad de aplicar “medios mecánicos” a la hora de la descarga de las medias reses desde los camiones hasta su depósito dentro de los comercios.

Y si bien a partir de este martes 1° de noviembre la distribución por medias reses estará prohibida, el encuentro en Las Heras fue el primer entendimiento para que las partes comiencen a hablar de la posibilidad de modificar la resolución dictada en abril. Claro que para eso el Gobierno y los abastecedores de carne deberán dejar los cortocircuitos.

“La medida sigue en pie y creo que la charla hoy con ellos fue bastante buena. Se fueron tranquilos y entendieron que la situación no es como la plantean, y no va a haber prórroga porque para todo el mayorista no será necesario el troceo. Es decir que lo que va a un establecimiento despostadero no tiene necesidad de llegar ya despostado y cuarteado”, sostuvo Zarich.

luciano-zarich.jpg Luciano Zarich aseguró que el espíritu del troceo de la carne es "cuidar la salud de los trabajadores".

“Ellos nos hablaron de la posibilidad de aplicar medios mecánicos, pero la verdad es que hace dos años que esto está dando vueltas. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no los implementaron antes?”, señaló el referente de Mercados Agropecuarios para Bahillo. Para Zarich si dichos instrumentos se hubieran desarrollado con anterioridad, el Gobierno ya habría “adaptado” la resolución. “Ahora nos dicen que efectivamente hay medios mecánicos, pero no hay un solo lugar que los tenga. Es decir que existen en la teoría pero no en la práctica”, planteó.

Sin embargo, fruto del diálogo, dejó abierta la puerta a que la prohibición pueda ser materia de análisis: “les dije que quienes tengan medios mecánicos los usen, y nosotros valoraremos si eso infringe o no la norma”.

“Si la media res no está al hombro de nadie, para nosotros va a pasar. Ahora: si está al hombro, se cierra el camión y se lo lleva otra vez a origen. Ante la situación de ver un camión bajando una media res se debe labrar un acta, pero luego se discutirá si eso está o no dentro de la ley. Si vemos que no le cargan los 100 kilos al hombro de un trabajador los podemos “observar”, pero no podremos decir nada”, explicó.

MEDIA RES.jpg Carne en media res: los matarifes piden que se postergue su implementación.

Para Zarich el espíritu de la norma es laboral. Sostuvo que “hay que evitar que el trabajador que carga eso en la espalda no quede lesionado de por vida por hacer esa actividad. Así que si lo logran (los matarifes) por otro medio que no sea el cuarteo, eso nos va a dar pie a nosotros, si es que constatamos de que eso no es malo para el trabajador, para proponer una modificación o una adaptación para incorporar estas soluciones de las que hablan”.

“Pero desde la teoría no puedo hacerlo, no vi nunca estos medios. ¿Cómo sé que están?”, se preguntó.

Por eso en estos días el sector privado trabaja a contrarreloj para desarrollar unos carros metálicos rodantes que eviten la carga manual, aunque dan por hecho que ese camino también llevará varios meses.

“Si la forma no perjudica a los trabajadores la aceptaremos sin ningún problema”, afirmó el funcionario.

Samid Massa.jpeg Alberto Samid y Sergio Massa. El empresario elogió al ministro pero también le pidió que dilate el arranque del troceo.

Sergio Massa y Alberto Samid: un abrazo y un reclamo

La jornada había empezado con otro imprevisto. Alberto Samid, reconocido empresario de la carne, lo esperaba para plantearle su disconformidad con el troceo. Mientras esperaba sentado por la llegada del tigrense compartió a la prensa el motivo de su visita y hasta sugirió un insólito secretario de Comercio Interior de la Nación en reemplazo de Matías Tombolini, con quien fue duro: “para estar en ese cargo tenés que tener experiencia en la actividad, hay un buen pibe ahí, pero que jamás vendió un caramelo. No sabe cómo es el comercio”.

“Hay que buscar otro perfil. Hay una persona que hace 52 años que trabaja para él mismo y es el campeón mundial de la remarcación. A esa persona hay que poner. ¿Quién es? Alfredo Coto. Hay que pedirle que trabaje 6 meses para el país, sabe cómo bajar la inflación. Otro candidato puede ser Víctor Fera, de Maxiconsumo”, sugirió. A los pocos minutos arribó Sergio Massa y salió a su encuentro.

Durante el abrazo Samid efectivamente le pidió que postergue la implementación del troceo. “Tenelo en cuenta, va a aumentar el precio de la carne y va a generar más inflación”, le aseguró.

“Lo voy a tener en cuenta”, le sonrió Massa ya en camino al escenario.